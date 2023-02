La proposta di matrimonio in mezzo al campo è un disastro: lei scappa via, lui esce in lacrime Un tifoso ha deciso di chiedere la mano alla fidanzata nell’intervallo della gara della sua squadra del cuore ma la proposta di matrimonio è stata un disastro: lei è scappata via dal campo, lui è uscito dal prato in lacrime.

A cura di Vito Lamorte

Sono sempre più frequenti le manifestazioni di affetto e le proposte di matrimonio in occasione di eventi sportivi. Dentro e fuori dal campo. Dalla ‘Kiss Cam' in tribuna alle iniziative effettuate sui terreni di gioco di molte discipline, dal basket al baseball fino al volley e al calcio: c'è sempre più gente che sceglie le grandi platee per per chiedere la mano all'amore della vita.

La maggior parte di questi vanno a buon fine, ma non tutti finiscono in maniera positiva. La scorsa notte in Messico si è giocata la gara tra Atlas e Rayados, valida per la sesta giornata della Liga MX 2023, e un tifoso della squadra di casa ha chiesto al sua ragazza di sposarlo in mezzo al campo di gioco: la risposta non è stata quella sperata e il video è diventato virale sui social prima nel continente americano e poi in tutto il mondo.

Una situazione davvero imbarazzante quella vissuta dai presenti allo stadio Jalisco e, soprattuto, dai diretti interessati. Durante l'intervallo della partita, che si è conclusa con una vittoria per 2-0 per la squadra di Monterrey, questo tifoso è sceso sul terreno di gioco con la sua ragazza per proporle, a sua insaputa, di sposarlo e aveva deciso di farlo davanti allo sguardo attento dei tifosi dell'impianto di Guadalajara.

Lo spettacolo era pronto e programmato con le luci e persino ‘Zorro', la mascotte della squadra, presente a centrocampo insieme al tifoso e alla sua ragazza. Quando il ragazzo si è inginocchiato per chiederle la mano, lei ha detto ‘no' ed è scappata via lasciando tutti increduli per quanto era appena accaduto.

Il momento è stato ripreso da diverse telecamere e, come detto, è diventato. virale in pochissime ore. Il ragazzo è scoppiato in lacrime ed è uscito dal campo sconsolato per il rifiuto della ragazza che con cui sperava di condividere il resto della sua vita.

Il match si è concluso con la vittoria per 2-0 dei Rayados di Monterrey con le reti di Rogelio Funes Mori e Arturo Gonzalez, che permette alla squadra di Victor Manuel Vucetich di continuare la sua corsa in vetta al campionato messicano.