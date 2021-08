La prima vittima di Lukaku in Inghilterra: “L’ha bullizzato, ingiocabile” Romelu Lukaku è stato il grande protagonista della sfida tra Chelsea e Arsenal che ha visto i Blues battere i Gunners nel derby londinese. L’attaccante belga è stato protagonista con un gol e una prestazione sontuosa che ha fatto letteralmente impazzire i media inglesi che hanno sottolineato il suo modo di mettere al tappeto uno dei difensori dell’Arsenal: “L’ha bullizzato”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Chelsea si gode Romelu Lukaku. L'Inghilterra intera è impazzita nel giorno del secondo debutto stagionale dell'attaccante belga con la maglia del Chelsea. Contro l'Arsenal, nel derby londinese, l'ex attaccante dell'Inter è stato protagonista di una gara stratosferica. Immediatamente ripagato l'enorme investimento dei Blues da oltre 100 milioni di euro che hanno messo a segno un colpo a dir poco sensazionale. La stampa inglese ha esaltato Lukaku, Tuchel invece si è concentrato sull'approccio alla gara da parte del giocatore: "All'inizio faceva un po' fatica a toccare il pallone. Poi si è integrato molto bene. Ha già dimostrato il suo valore per la squadra.

Si è relazionato molto bene con Mason Mount e Kai Havertz in attacco e ha dato qualcosa al gioco che non avevamo già". Lo stesso Lukaku ai microfoni di Sky Sport UK ha poi definito "dominante" la sua prestazione. "Dominante, direi. Cerco di migliorare ogni volta. Ho molta strada da fare ma oggi è stato bello vincere". Particolarmente rilevante è stata la prestazione del belga che è risultato letteralmente straripante in campo mettendo a ferro e fuoco la difesa dei Gunners. Tanto da far sorprendere anche l'ex stella del Norwich, oggi commentatore tv, Chris Sutton, che l'ha esaltato facendo leva sull'imbarazzo creatosi in campo con il difensore dell'Arsenal Pablo Mari.

La prestazione di Lukaku e i numeri sontuosi contro l'Arsenal

Sutton è rimasto colpito da Lukaku. "Questo è il motivo per cui il Chelsea ha pagato i soldi", ha scritto Sutton in una colonna per MailSport. Con Romelu Lukaku in campo, la squadra di Thomas Tuchel ora è la principale pretendente per il titolo di Premier League. In 14′ ha fatto stropicciare gli occhi al pubblico presente sugli spalti segnando un gol con una prestazione sontuosa. Difesa dell'Arsenal a dir poco al tappeto con Pablo Mari completamente al tappeto: "L'ha bullizzato e l'ha fatto sembrare un bambino dodicenne".

Sutton ha rincarato la dose: "Ha fatto il prepotente con Pablo Mari tanto che sembrava che Lukaku stesse giocando contro un dodicenne – ha detto – Era come quando porti un giocatore di una squadra giovanile nell'allenamento della prima squadra, anche se Mari non si è aiutato cercando di combattere il suo avversario ogni volta che andavano in punta di piedi".

Lukaku contro l'Arsenal, complessivamente, ha completato 19 dei suoi 20 passaggi contro i Gunners vincendo 15 duelli, più di qualsiasi altro giocatore. Lukaku ha dunque convinto tutto e la vittoria del Chelsea sull'Arsenal ha visto i Gunners salire in vetta alla Premier League per differenza reti. La squadra di Tuchel affronterà ora i campioni del 2020 del Liverpool il prossimo fine settimana.