La presentazione sbagliata di Wijnaldum al Psg: “Tifo Barcellona da sempre” Georginio Wijnaldum nella prima intervista ufficiale alla TV del Psg, ha parlato dei motivi che lo hanno portato a preferire la proposta di mercato dei Blues a quella del Barcellona. Il centrocampista olandese, ex Liverpool, ha candidamente ammesso di essere da sempre tifoso della formazione catalana.

A cura di Marco Beltrami

Un testa a testa di mercato, che si è concluso con il successo del Psg. I Bleus sono riusciti a strappare il sì di Georginio Wijnaldum, che dopo l'addio a zero al Liverpool, è stato vicinissimo anche al Barcellona, altro club molto interessato alle sue prestazioni. Nella conferenza stampa di presentazione con il suo nuovo club Wijnaldum ha sorpreso tutti, ammettendo di essere tifoso praticamente da sempre del club blaugrana.

Sembrava tutto fatto inizialmente per l'arrivo di Wijnaldum al Barcellona, alla corte del suo connazionale ed ex selezionatore Koeman in coppia con il compagno di nazionale Depay. E invece il Psg con un sorpasso all'ultima curva si è assicurato le sue prestazioni a zero. Il motivo di questa scelta? Si è parlato innanzitutto di un possibile contratto più vantaggioso per l'ex Feyenoord, PSV Eindhoven, Newcastle e Liverpool. Il diretto interessato però sin dall'inizio della sua nuova avventura, ha ribadito di essere stato convinto dal progetto della squadra di Pochettino, che punta come confermato dalla campagna acquisti (è arrivato anche Gigio Donnarumma) a vincere tutto.

In occasione della sua ultima intervista al sito ufficiale del Paris Saint-Germain, Wijnaldum è tornato sulla questione. La schiettezza non manca al centrocampista olandese che ha candidamente ammesso di essere tifoso da sempre del Barcellona. Nonostante tutto però ha preferito accettare la proposta della squadra della Tour Eiffel, non a suo dire per motivi economici: "Perché ho scelto il Psg? Non per via dei soldi. Sono tifoso del Barcellona sin da bambino. Scegliere tra il Psg e il Barcellona è stato molto difficile, ma il progetto sportivo dei bleus è bellissimo".