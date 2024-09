video suggerito

La presentazione di Pjanic al CSKA Mosca è surreale: entra in campo su un cavallo bianco Pjanic è arrivato a Mosca e la sua ufficializzazione è diventata già virale sui social: è nel deserto, poi entra in campo su di un cavallo mentre indossa un mantello. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Come ogni eroe delle favole che si rispetti anche Miralem Pjanic si è presentato ai nuovi tifosi cavalcando un bellissimo cavallo bianco. Non è l'inizio di una storia per bambini ma l'assurda presentazione che il CSKA Mosca ha organizzato per il bosniaco, ufficializzato come nuovo arrivo a parametro zero.

Siamo spesso abituati a video bizzarri che diventano virali su tutti i social e fanno sorridere gli appassionati, ma questa volta i russi si sono superati facendo del nuovo acquisto un vero e proprio principe, con tanto di mantello e destriero che entra perfino all'interno dello stadio.

L'assurdo video di presentazione di Pjanic

Prima d'ora non si era mai vista una cosa del genere, soprattutto con un nome conosciutissimo del calcio internazionale come protagonista. Dopo la breve corte del Genoa Pjanic ha deciso di sposare la causa del CSKA Mosca da svincolato firmando un contratto di un anno: il bosniaco è arrivato a parametro zero ed è stato accolto con tanti onori, ma nessuno si sarebbe aspettato un'ufficializzazione del genere.

Il video condiviso dal club russo sui suoi canali è veramente assurdo: l'ex Juventus e Roma si presenta ricordando le sue esperienze nelle grandi squadre europee, mentre dietro di lui scorrono le immagini del deserto con tanto di cammelli che sono in marcia sullo sfondo. Poi arriva il pezzo forte, ossia l'ingresso direttamente sul campo da gioco su di un cavallo bianco, con il mantello blu che gli scende sulle spalle.

Immagini davvero bizzarre ma che in realtà hanno un richiamo ben preciso alla storia del CSKA Mosca. Fra i tanti soprannomi della squadra c'è anche Koni che in italiano si può tradurre come cavalli. Ecco spiegato il perché della scelta dell'animale e dello slogan citato da Pjanic alla fine: "Sono tornato a cavallo e ora sono con i cavalli".