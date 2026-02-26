Champions League
La presentatrice di Prime Video fa la serata Champions senza scarpe: è stata costretta, piedi fradici

La presentatrice di Prime Video per Newcastle-Qarabag, Alex Aljoe, è stata costretta a obbedire all’imposizione di togliersi le calzature prima del collegamento dal terreno di gioco del St James’ Park. Poi ha spiegato cosa è successo.
A cura di Paolo Fiorenza
Non è stata una serata facile per Alex Aljoe, giornalista sportiva britannica che segue la Champions League per Amazon Prime Video. La 34enne peraltro se l'è cavata benissimo, pur dovendo fare i conti con un imprevisto non da poco: è stata infatti costretta a lavorare senza scarpe, coi soli calzini a coprire i piedi sul manto erboso bagnato, durante i collegamenti dal campo del Newcastle, impegnato nella gara di ritorno del playoff contro il Qarabag.

Il match – vinto dai bianconeri 3-2 dopo il 6-1 dell'andata – ha visto sugli scudi Sandro Tonali, autore del suo primo gol in Champions in carriera e premiato al fischio finale come ‘Man of the Match'. Oltre alla qualificazione agli ottavi di finale del Newcastle, a fare notizia è stato anche l'inconveniente occorso alla Aljoe nel prepartita, quando è entrata in campo assieme a Wayne Rooney per presentare la gara.

Cosa è successo ad Alex Aljoe prima di Newcastle-Qarabag: niente scarpe, piedi inzuppati

È parso subito evidente che qualcosa non andava nel suo abbigliamento: tutto ok fino ad arrivare ai piedi, dove spiccava il bianco dei calzini contrapposto al verde del terreno di gioco del St James' Park, bello fradicio per l'occasione. Niente scarpe per la giornalista, con la conseguenza che anche i suoi piedi si sono inzuppati.

È stata la stessa Aljoe a spiegare di aver fatto una scelta improvvida per la serata di lavoro, ovvero indossare calzature con i tacchi. Arrivata allo stadio, ecco la brutta sorpresa: non le è stato permesso di entrare in campo con quelle scarpe, visto che i tacchi avrebbero potuto danneggiare il manto erboso.

La spiegazione della giornalista, che parla ben cinque lingue fluentemente (inglese, spagnolo, italiano, portoghese e francese), è stata accolta col sorriso da un divertito Rooney, prima che lei chiudesse l'imbarazzante siparietto tornando sul tema principale della serata: "Comunque parliamo di calcio…".

