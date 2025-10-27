La Premier League rinuncia al Boxing Day, la svolta storica: cosa succederà il 26 dicembre

Per la prima volta la Premier League romperà una delle sue tradizioni più amate: quest'anno in Inghilterra non ci sarà il consueto Boxing Day, ossia la giornata di campionato giocata il 26 dicembre in un clima di assoluta festa per le famiglie e gli appassionati. Nel calcio inglese le partite nel giorni di Santo Stefano sono sempre state intoccabili, ma in questa stagione ci sarà un cambiamento storico perché sarà prevista una sola gara.

Secondo quanto riportato dal DailyMail nel Boxing Day si giocherà una sola partita e non gran parte della giornata come è sempre stato. Il nuovo calendario dettato dalla UEFA ha avuto un impatto devastante anche sulla tradizione più bella dell'Inghilterra calcistica che almeno per quest'anno salterà il suo consueto appuntamento, diventato ormai fisso anche per i tifosi collegati da tutto il mondo.

Perché non ci sarà il Boxing Day in Premier League

Una rottura drastica rispetto al passato che non ha reso felice nessuno. A Santo Stefano erano soprattutto le famiglie a recarsi allo stadio, approfittando dei giorni di vacanza dal lavoro e dalla scuola e dal clima di festa che si vive nel periodo natalizio. Non era inusuale trovare allo stadio persone vestite da Babbo Natale oppure dei gadget su ogni sediolino regalati dai club. Il calendario sempre più fitto non farà rispettare questa tradizione perché nel prossimo 26 dicembre è prevista una sola partita, a differenza delle quattro o cinque programmate negli anni passati.

Santo Stefano cadrà di venerdì e, a meno di cambiamenti dell'ultimo minuto, tutte le gare si giocheranno tra sabato, domenica e lunedì per rispettare la solita programmazione. Il Boxing Day quindi sarà dedicato a un unico incontro: la Premier League da contratto è obbligata a fornire alle emittenti televisive 33 weekend e per soddisfare questo criterio deve spalmare la giornata come se fosse un giorno qualsiasi, senza rispettare la tradizione. Dunque, essendo venerdì, ci sarà al massimo un anticipo della giornata che si svolgerà poi nel resto della settimana come al solito.

Cos'è il Boxing Day

Cade così uno degli appuntamenti più amati dagli appassionati del calcio inglese che ogni 26 dicembre seguivano puntuali le vicende del campionato. Il Boxing Day, celebrato appunto il 26 dicembre, è una delle giornate più iconiche del calcio inglese. Nasce da un’antica tradizione vittoriana: in passato i padroni regalavano ai loro dipendenti delle "Christmas boxes", cioè scatole con doni o denaro come segno di riconoscenza dopo Natale. Negli anni è diventato un simbolo della cultura calcistica britannica che non si ferma neanche durante le festività, almeno fino allo scorso anno.