La Premier League rende pubblici gli audio VAR-arbitri: svolta storica per placare le polemiche Per la prima volta i tifosi inglesi hanno potuto ascoltare i discorsi tra arbitri e VAR: “Ci siamo impegnati a essere più trasparenti”

A cura di Ada Cotugno

La Premier League ha vissuto un'altra rivoluzione: per la prima volta dall'introduzione della tecnologia sono stati resi pubblici i discorsi tra arbitri e VAR, una mossa necessaria per provare a placare le grandi polemiche nate nel calcio inglese nelle ultime settimane in seguito ad alcune decisioni arbitrali che non sono state accolte con grande piacere dal pubblico.

A lanciare l'idea per primo è stato il capo del PGMOL (Professional Game Match Officials Board) Howard Webb, ex arbitro internazionale: il fischietto inglese è comparso nel corso del programma Monday Night Football assieme agli ex calciatori (e ora opinionisti) Gary Neville e Jamie Carragher per spiegare il funzionamento del VAR e fare chiarezza su ciò che accade in quei momenti. "Ci siamo impegnati a essere più trasparenti", ha commentato Webb riguardo la decisione di comparire per la prima volta nel programma televisivo.

"Sentirete alcune voci. Gli arbitri in campo, gli assistenti arbitri e il quarto ufficiale. Stanno prendendo le loro decisioni", ha poi continuato spiegando ai telespettatori cosa avrebbero visto: "Sono anche assistiti da un operatore di replay, un tecnico, che dà agli arbitri gli angoli di cui hanno bisogno per fare le chiamate importanti sul fatto che intervengano o meno perché è stato identificato o meno un errore chiaro ed evidente". Poi ha focalizzato la sua attenzione sugli episodi più controversi visti di recente, come il calcio di rigore assegnato contro l'Arsenal per un dubbio tocco di mano di Kiwior contro il Newcastle e il gol annullato ad Havertz contro il Liverpool.

Nelle ultime settimane si è accesa sempre di più la polemica fra i tifosi di tutte le squadre di Premier League che non sempre hanno accolto e capito le decisioni prese dagli arbitri in campo. Il rapporto degli inglesi con la nuova tecnologia non è mai stato idilliaco e ancora adesso c'è chi porta avanti veementi proteste contro l'introduzione del VAR e il suo utilizzo.

Webb si è impegnato affinché queste parentesi televisive possano ripetersi più spesso, soprattutto in vista della prossima stagione, dato che resta l'unico modo per far ascoltare ai tifosi i dialoghi tra arbitri e VAR: "Non possiamo farli ascoltare dal vivo durante le partite. Questo non è consentito dalle leggi del gioco. La FIFA non consente che si svolga durante le partite".