Una sconfitta amarissima, dura da digerire perché arrivata in un momento in cui il Portogallo ci stava davvero credendo: il 4-2 subito dalla Germania in rimonta rischia di lasciare il segno nella nazionale lusitana che sta difendendo il titolo continentale. Cristiano Ronaldo, leader e miglior giocatore del Portogallo lo sa e sa anche che la sua partita, fatta di sacrificio tattico, record, assist e gol non è bastata a far gioire compagni e tifosi. Nel Grione F, il più duro della prima fase degli Europei 2021, adesso ci si gioca tutto negli ultimi 90 minuti, con il Portogallo che sfiderà la Francia Campione del Mondo in carica, e la Germania ospiterà la sorprendente Ungheria di Marco Rossi.

Cristiano è stato all'altezza delle aspettative, contro la Germania ha provato a cantare e portare la croce: è suo il gol che ha rotto gli equilibri in un match che i tedeschi avevano subito preso in mano, finalizzando un contropiede perfetto. Ed è stato suo ancora una volta lo squillo nel finale per il secondo gol lusitano, del 2-4 con l'assist a Jota nella speranza di suonare la carica per una rimonta poi divenuta impossibile.

A rovinare la festa portoghese è stata la difesa, mal messa in quasi tutte le azioni che hanno portato la Germania in gol: due autoreti e 4 gol subiti (più uno annullato) sono il simbolo evidente di un reparto che è entrato subito in apnea e ci è rimasto per tutti i 90 minuti di gioco. Adesso il Portogallo è terzo in classifica, dietro a Germania e Francia e si giocherà il tutto per tutto nell'ultimo match alla Puskas Arena sperando di vincere, perché il terzo posto non è garanzia assoluta di ottavi di finale.

Per questo, subito dopo la fine disastrosa della partita contro la Germania, Cristiano Ronaldo ha rivolto un appello-preghiera a tutti i suoi fan e tifosi: "Credici quanto noi!" ha posta Cr7 nelle storie e sull'account Instagram ritraendo il gruppo della Nazionale abbracciato in cerchio e unendo al post icone particolarmente suggestive: due cuori con i colori del portogallo, la bandiera portoghese e le mani giunte in preghiera. Contro la Francia, servirà la classica partita perfetta: Cristiano si affida anche ai propri sostenitori per meritarsi gli ottavi.