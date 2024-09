video suggerito

La porta è vuota, il portiere a terra a centrocampo, non può mai sbagliare: il tocco è agghiacciante In Derby County-Cardiff, Ebou Adams è stato protagonista di un errore incredibile: il nazionale gabonese è riuscito a non centrare la porta completamente vuota, col portiere avversario rimasto a terra a centrocampo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Sui social lo hanno definito "il peggior errore nella storia del calcio" e diciamo che a vederlo e rivederlo ci assomiglia parecchio. Quando il portiere del Cardiff ha mancato l'intervento a centrocampo ed è rimasto a terra, sembrava impossibile che Ebou Adams – involatosi completamente solo – riuscisse e non centrare i 7,32 metri di larghezza della porta spalancata davanti a lui. Ed invece il centrocampista del Derby County si è esibito in un tocco agghiacciante, mandando la palla fuori, e neanche di poco.

L'errore incredibile di Ebou Adams in Derby County-Cardiff

Sabato pomeriggio si giocavano i minuti di recupero del match di Championship – la seconda divisione inglese – in casa del Derby, che era in vantaggio 1-0. A pochi attimi dallo scadere, il Cardiff ha avuto un calcio d'angolo e si gettato in avanti con tutti i propri giocatori, ma il pallone è stato rinviato con un lancio lungo dalla difesa. La sfera è caduta a centrocampo, dove il portiere ospite Jak Alnwick si era spinto, visto che ormai non c'era più nulla da perdere. Tuttavia in quel momento è successo il patatrac, col numero uno del Cardiff che non si è capito col compagno di squadra Manolis Siopis (la prendo io, la prendi tu…), facendosi anticipare di testa da Adams.

Alnwick nella circostanza è rimasto anche a terra, lasciando la sua metà campo libera per la cavalcata solitaria del 28enne nazionale gambiano, vanamente inseguito da Siopis. Sembrava fatta per il 2-0 dei padroni di casa e invece Adams è stato capace in un'impresa all'apparenza impossibile per un calciatore che gioca a quel livello: appena entrato in area, ha ciabattato un sinistro che è finito alla destra del palo, nell'incredulità dei tifosi del Pride Park, che hanno potuto comunque gioire poco dopo per il fischio finale che ha certificato la terza vittoria nelle prime cinque partite del torneo appena iniziato. In virtù di questo successo, il Derby è sesto in classifica, mentre il Cardiff è mestamente ultimo con un solo punto conquistato.