La Croazia battendo per 3-1 la Scozia si è qualificata per gli ottavi di finale di Euro 2020, ma grazie a questo successo con due gol di scarto e la contemporanea vittoria dell'Inghilterra con la Rep.Ceca ha conquistato anche il secondo posto del girone. Per la qualificazione sono stati decisivi Ivan Perisic, autore del gol del pari contro i cechi venerdì scorso e che ha segnato contro gli scozzesi, e Luka Modric, uno dei centrocampisti più forti della storia, che in nazionale dà sempre qualcosa di più e che con una rete fantastica ha permesso alla Croazia di passare e ha ottenuto una serie di primati.

Il bellissimo gol di Modric in Croazia-Scozia

Punteggio di 1-1, un risultato che avrebbe eliminato sia i croati che gli scozzesi. La Croazia attacca, cerca il raddoppio, ma non lo trova per la bravura di Marshall. Serve una prodezza, quelle che sono il marchio di fabbrica dei fuoriclasse. E un fuoriclasse la Croazia ce l'ha, il suo nome è Luka Modric che al 61′ riceve e con un tocco d'esterno incredibile non lascia scampo al numero uno della Scozia e mette il pallone nell'angolino. La partita si spacca. Poi assist al bacio per Perisic, 3-1, qualificazione in cassaforte e pure secondo posto. Meglio non si poteva.

Croazia agli ottavi

Quando la partita è finita si è inginocchiato sul campo e ha festeggiato, ha vissuto mille battaglie, ma a questa ci teneva tanto. Euro 2020 è la prima manifestazione internazionale dopo l'incredibile secondo posto dei Mondiali 2018 e senza tanti vecchi compagni il ruolo di leader assoluto è tutto suo. Modric non ha tradito e anzi ha condotto i suoi agli ottavi.

Doppio record agli Europei per Modric

Non contento con quel gol il centrocampista del Real Madrid ha ottenuto due record. Innanzitutto ha segnato almeno un gol nel quarto Europeo consecutivo (Euro 2008, 2012, 2016 e 20202), come lui solo Ronaldo, che è un attaccante ed ha il record assoluto in quanto goleador pure a Euro 2004. E a verbale va messo che Modric è un centrocampista. Un campione eterno Luka che è diventato il calciatore più vecchio e più giovane ad aver segnato un gol con la Croazia agli Europei. Un record rarissimo.