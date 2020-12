Il calcio brasiliano si è fatto avanti per combattere la violenza sulle donne, una piaga sociale sempre più diffusa nel Paese sudamericano tanto che le ultime stime allarmanti raccontano di un atto di soprusi ogni otto minuti, secondo i dati dell'ultimo Annuario brasiliano di pubblica sicurezza. Pertanto, la Federcalcio brasiliana ha deciso che per tutta la partita di calcio femminile tra Ferroviaria e Corinthians, ogni 8 minuti, l'orologio verrà fermato

Il calcio ha un ruolo sociale estremamente importante e la gara scelta no è stata casuale: Ferroviaria-Corinthians rappresenta infatti il momento più alto del movimento calcistico femminile brasiliano, essendo la finale del campionato più tradizionale del Paese, il Paulistão Feminino. Il tutto è nato dall'esigenza di dover sensibilizzare tutti su un problema gravissimo che accade ogni giorno, ogni 8 minuti, e viene invece trattato come se fosse banale. Bernardo Itri, Vicepresidente Dirigente Marketing e Comunicazione presso FPF ha portato alla mano le pesanti statistiche che verranno visualizzate sullo schermo insieme ad altri dati di violenza come il numero di bambini e donne violentati nelle strutture sanitarie, lo stupro di persone vulnerabili e gli stupri commessi nelle scuole.

Nel 2020, durante la pandemia del Coronavirus, i casi di violenza contro le donne sono aumentati del 44,9% nello Stato di San Paolo, superando qualsiasi soglia accettabile. Così la Federcalcio ha voluto utilizzare la partita come fonte di richiamo sul tema.

Non è una novità assoluta perché già nel 2019, la stessa finale aveva attirato l'attenzione su un altro tema delicato, la disuguaglianza salariale visto che lo stipendio medio delle donne brasiliane è del 20% inferiore a quello degli uomini, secondo recenti indagini. In quell'occasione, per ogni gol segnato, il punteggio sullo schermo dello stadio mostrava 0,8 invece di 1, per mostrare questa differenza.