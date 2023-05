La panchina del Barcellona ha tormentato un avversario per tutta la partita: “Sei morto” Un video mostra alcuni calciatori del Barcellona che, dalla panchina, si prendono gioco di un avversario dell’Espanyol urlandogli espressioni spiacevoli. È l’ennesima brutta scena di quel match.

L’atteggiamento di alcuni componenti della panchina catalana ripresi dalle telecamere.

Il video della "caccia al calciatore del Barcellona" al termine della partita con l'Espanyol ha provocato sdegno e polemiche. Nulla può giustificare l'invasione di campo dei tifosi e il tentativo di aggressione verso i blaugrana che festeggiavano in campo la vittoria del titolo nella Liga. Scene di euforia un po' troppo sopra le righe per lo stesso allenatore, Xavi, che avrebbe preferito – come dichiarato nel post partita – maggiore contegno e celebrare il successo nello spogliatoio nel rispetto degli avversari.

Il fuggi fuggi delle maglie gialle protette dagli agenti di polizia ha caratterizzato quei momenti di tensione che hanno avuto un seguito anche quando la squadra ha imboccato il tunnel e abbandonato il rettangolo verde. C'erano Araújo e Busquets che, piazzatati all'ingresso davanti a tutti, non avevano alcun timore di quel che sarebbe potuto accadere, pronti ad affrontare a muso duro eventuali ‘contestatori'.

Gli sfotto’ urlati dai calciatori del Barcellona durante il match con l’Espanyol.

Scene molto brutte quelle rimbalzate dal campo dell'Espanyol, sulle quali è stata aperta un'inchiesta che può portare a sanzioni durissime, che fanno il paio con un'altra sequenza che non va certo a compensazione della precedente ma accende i riflettori anche su altri aspetti poco edificanti avvenuti nel corso del match.

Oscar Gil dell’Espanyol è il calciatore di cui si prendono burla.

Alle telecamere non è sfuggito cosa è successo sulla panchina del Barcellona e, in particolare, qual è stato il comportamento di alcuni calciatori. Si notano come alcuni di essi si prendano gioco di un avversario. Sono Ferran Torres e Jordi Alba che urlano qualcosa a Oscar Gil durante la partita. Lo fanno sotto lo sguardo divertito di Marcos Alonso ed Eri Garcia, che stanno al gioco e sorridono.

"Oscar, molto bene, "Sei morto", "Sono morti… eh" o ancora "Oscar, fallo uscire", "Oscar, che anno" sono state alcune delle espressioni spiacevoli pronunciate in quel momento. Il Barcellona sentina di avere la vittoria in pugno e si sono lasciati prendere la mano, trasportare fino al punto da mancare di rispetto alla squadra dell'Espanyol.

L’ilarità dei giocatori blaugrana che prendono di mira gli avversari.

Un atteggiamento che non può certo offrire una scusante per la gravità dei fatti accaduti alla fine del match ma aggiunge ulteriore veleno a una gara passata alla storia per gli incidenti mancati e altri frangenti biasimevoli. Gli stessi calciatori del Barcellona, consapevoli di aver esagerato e della brutta figura fatta, hanno fatto ammenda e dopo essersi rivisti nel filmato hanno contattato Gil per scusarsi.