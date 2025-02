La nuova vita di Samu Castillejo: a 30 anni va a giocare in Malesia in squadra con un ex Real e PSG

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Samu Castillejo dal Milan alla Malesia. Il 30enne spagnolo di Malaga riparte da un campionato non proprio di prima fascia ma che gli consente comunque di tornare a giocare. L'attaccante si era infatti svincolato dal Valencia nell'estate 2024 dopo l'ultima stagione chiusa al Sassuolo. Un addio anche dovuto soprattutto alle difficoltà attraversate dal club e dalla squadra. Castillejo non ha ricevuto alcuna offerta importante dall'Europa e così ha deciso di vivere questa esperienza tutta nuova. Lo spagnolo ha firmato un contratto al Johor Darul Ta’zim Football Club.

La squadra, che sta dominando la massima serie locale con 15 punti di vantaggio sulla seconda, ha sede nella città di Johor Bahru e milita nella Liga Super (la massima divisione del campionato malaysiano). Dopo oltre 300 gare disputate in Europa (tra Liga e Serie A) tra cui le esperienze in rossonero e neroverde, Castillejo dunque vivrà questa nuova avventura ma non sarà solo. Con lui in squadra c'è infatti un'altra conoscenza del calcio europeo come Jesè. Si tratta del calciatore spagnolo con un passato al Real Madrid e al PSG.

"Molto felice di iniziare questa nuova avventura" ha scritto Castillejo sul suo account Instagram mostrando la foto con la sua maglia del club malesiano. Ciò che ha colpito è stato l'enorme partecipazione di tanti ex compagni di squadra del giocatore come Krunic, Tonali, ma anche Consigli e Pinamonti con cui ha condiviso l'esperienza al Sassuolo. Castillejo indosserà la maglia numero 77 in Malesia per capire poi a giugno cosa fare e se proseguire anche per la prossima stagione valutando eventuali altre offerte dall'Europa.

L'ultima disastrosa stagione di Castillejo al Sassuolo

Con la maglia del Sassuolo, nella sua ultima esperienza in Italia, Castillejo aveva totalizzato 17 presenze in campionato ma senza riuscire a segnare nemmeno e chiudendo la sfortunata stagione dei neroverdi, retrocessi in Serie B, in infermeria dal 14 aprile fino al termine del campionato. La sua ultima apparizione in gara ufficiale infatti è datata 1 aprile 2024 contro l'Udinese in una partita terminata col punteggio di 1-1. Successivamente la panchina a Salerno prima di sparire completamente dal rettangolo. Quasi un anno dopo riparte dalla Malesia.