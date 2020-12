La terza maglia dell'Ajax della stagione 2021-2022 potrebbe diventare una delle maglie più vendute della storia della società. Il club olandese starebbe pensando di mettere in mostra un nuovo look audace rendendo omaggio a Bob Marley per il terzo kit del prossimo anno. La fuga di notizie di oggi, che ha visto in prima linea sempre footyheadlines.com, ha fatto riferimento a questa novità e ha svelato come questa maglia sarà prevalentemente nera ma con accenni alla bandiera della Giamaica sparsi in ogni angolo.

Come già anticipato, la terza maglia dell'Ajax per il '21-'22 sarebbe prevalentemente nera con colletto tondo nei colori Rastafari rosso, verde e oro. I colori sono usati anche per le 3 strisce, che sono posizionate sulle spalle della camiseta e sulle stelline sopra il logo del club della capitale olandese. I loghi sul davanti della maglietta saranno probabilmente rossi. Il rendering sarebbe preciso al 70% circa, ma si attende l'ufficialità per poter ammirare una delle maglie che potrebbero diventare un vero simbolo per gli amanti del calcio e, allo stesso tempo, del reggae.

La nota canzone "Three Little Birds" di Bob Marley è diventata un inno non ufficiale per il club olandese dopo che è stata cantata allo stadio dal figlio di Bob Ky-Mani Marley, e viene cantata regolarmente dai tifosi dell'Ajax sugli spalti dell'Amsterdam Arena.

Non sarebbe la prima volta negli ultimi anni che una squadra di calcio rende omaggio a Bob Marley: nel 2019 il club irlandese Bohemian FC aveva una maglia da trasferta ispirata all'uomo che rese popolare il reggae in tutto il mondo ma successivamente ha dovuto essere aggiornata a causa di un problema di copyright: l'agenzia che cura i diritti dell'immagine di Bob Marley ha informato l'azienda che non aveva alcuna licenza per mettere l'immagine sulle maglie e così è stata ridisegnata.