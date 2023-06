La nuova casa di Ronaldo è un incubo, costi alle stelle, vicini furiosi: “È la sua piramide” Problemi a non finire per la nuova abitazione da record che Cristiano Ronaldo sta facendo costruire a Lisbona. Vicini letteralmente infuriati.

A cura di Marco Beltrami

L'imprevisto è sempre dietro l'angolo quando si effettuano i lavori di ristrutturazione che rappresentano per questo un vero e proprio spauracchio per i cittadini. Questo vale anche se ti chiami Cristiano Ronaldo e hai speso per la tua nuova eccezionale residenza milioni e milioni di sterline. La casa in questione è quella che il campione portoghese sta facendo realizzare nei pressi di Lisbona e dove dovrebbe vivere dopo l'addio al calcio giocato in compagnia anche di Georgina, dei figli e dei familiari più stretti.

Non ha problemi in questo senso l'ex di Manchester United, Real Madrid e Juventus che possiede diversi immobili di lusso, compreso un condominio di sette piani a Funchal, una villa di lusso a Torino e una residenza a Madrid. Ora però in vista del suo addio al pallone, ecco la decisione di costruire una villa delle meraviglie dotata di tutti i lussi, con addirittura una piscina di vetro con passerella sottomarina, e camera da letto da più di 90 metri quadri. Senza dimenticare anche giardini sconfinati, e zone relax.

Foto Twitter: milgraucr7

Purtroppo per l'attuale stella dell'Al Nassr però i lavori si sono prolungati di circa un anno già, e anche i costi. Stando a quanto riportato dalla rivista "look", la villa che ha le "dimensioni di un ospedale" è diventata un caso perché al momento non si riescono a definire bene le tempistiche di consegna.

Leggi anche Compra una Lamborghini da mezzo milione e torna a casa a 230 km/h: non rivedrà più la sua supercar

Inizialmente si prevedeva che il progetto costasse 10 milioni di sterline, prima che il prezzo aumentasse successivamente a 17 milioni di sterline e ora a 28 milioni di sterline. Questo perché Ronaldo avrebbe voluto acquistare un campo da golf presente lì vicino per questioni di sicurezza e invece l'offerta è stata rifiutata.

A complicare ulteriormente le cose c'è anche l'atteggiamento dei vicini e delle persone che abitano in zona che chiamano con disprezzo la residenza "la piramide del faraone Ronaldo". Da circa 3 anni e con la prospettiva di tempi ancora lunghi, queste persone devono fare i conti con le conseguenze dei lavori: si dice che i vicini siano "stufi" del progetto in corso, con uno che dice: "Costruiscono da tre anni. La casa è così grande che sembra un ospedale. La mia strada è chiusa da mesi, il mio giardino è pieno di polvere".

Insomma tempi duri per Ronaldo che ha visto anche questo gigantesco cantiere finire spesso sui social visto che youtuber e influencer hanno creato contenuti sulla villa. Insomma un affare che non parte sotto i migliori auspici.