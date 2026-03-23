La Nuova Caledonia ai playoff Mondiali dopo un viaggio di 11mila km: niente divise né accoglienza

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Con mezzi limitati ma un sogno enorme: la Nuova Caledonia insegue la storia nei playoff per andare ai Mondiali 2026. La selezione oceanica è arrivata in Messico per giocarsi l’accesso a USA, Canada e Messico: tra semplicità, entusiasmo e un inatteso dispiegamento di sicurezza, il primo ostacolo sarà la Giamaica.

La Nuova Caledonia ha iniziato la sua avventura verso i Mondiali del 2026 con un obiettivo chiaro: centrare una qualificazione che sarebbe storica. Dopo l’arrivo a Città del Messico, la squadra si è trasferita a Guadalajara, sede dei playoff intercontinentali, dove si giocheranno gli ultimi pass per la rassegna iridata.

Un arrivo semplice, ma sotto stretta sorveglianza. Se da un lato la delegazione si è presentata con uno stile estremamente sobrio — voli di linea, bagagli ridotti e nessun lusso — dall’altro ha attirato l’attenzione per l’imponente presenza di sicurezza. Le autorità locali hanno predisposto un controllo rafforzato attorno alla squadra, accompagnandone ogni spostamento.

Una misura insolita per una nazionale di questo profilo, ma giustificata dal contesto: Guadalajara ospita un mini-torneo decisivo e, alla luce della situazione recente nello stato di Jalisco, sono stati innalzati i protocolli per garantire la sicurezza di squadre, staff e tifosi. Le immagini della squadra scortata hanno rapidamente fatto il giro del mondo.

Una realtà piccola, un’ambizione gigantesca

La Nuova Caledonia rappresenta un territorio di circa 270.000 abitanti e, in caso di qualificazione, diventerebbe la nazionale più piccola di sempre a partecipare a un Mondiale. Una favola sportiva costruita più sull’entusiasmo che sulle risorse.

Nonostante le difficoltà logistiche e tecniche, il gruppo si presenta con grande motivazione, consapevole di avere un’occasione irripetibile.

Fulgini guida il sogno: "Analizzeremo i video e ci affideremo allo staff tecnico"

Tra i volti più rappresentativi c’è Angelo Fulgini, uno dei giocatori con maggiore esperienza internazionale, che attualmente impegnato nel campionato saudita. Il centrocampista ha mostrato entusiasmo fin dall’arrivo in Messico, sottolineando la voglia della squadra di giocarsi tutte le proprie carte nonostante il livello degli avversari.

La prima sfida e un percorso in salita. Il debutto nei playoff è fissato per il 26 marzo contro la Giamaica, avversario poco conosciuto ma sicuramente competitivo.

"Analizzeremo i video e ci affideremo allo staff tecnico", ha spiegato Fulgini, chiarendo che la mancanza di informazioni non sarà una scusa. In caso di vittoria, l’ultimo ostacolo sarebbe rappresentato dalla Repubblica del Congo, in una finale secca che metterebbe in palio il pass per il Mondiale.

A oltre 11.000 chilometri da casa, la Nuova Caledonia si presenta come una delle possibili sorprese: una squadra senza grandi mezzi, ma con la concreta possibilità di scrivere una pagina indimenticabile del calcio internazionale.