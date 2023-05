La nuova auto nel garage di Ronaldo: Georgina si regala una Smart col tetto in platino La compagna di Cristiano Ronaldo ha mostrato la vettura nel quinto episodio della sua serie su Netflix. Il tetto in vernice Platinum Gold trasforma in un piccolo gioiello quel modello Suv Smart di cui in Europa esistono solo pochi esemplari.

Il modello Suv della Smart di Georgina è equipaggiato con tutti gli accessori che lo rendono unico nel suo genere.

In Europa ci sono solo mille modelli di questo tipo, uno fa parte della collezione di auto che sono nel garage di Cristiano Ronaldo. È il nuovo Suv Smart #1, appartiene alla compagna, Georgina Rodriguez, letteralmente rapita dalla vettura completamente elettrica (autonomia di 440 km), comoda e dotata di tutti i comfort che pochi si possono permettere, attrezzata con ogni accessorio hi-tech che rende l'auto una sorta di navicella spaziale, rifinita senza badare a spese sia nella parte interna sia per quanto riguarda in dettagli esclusivi della carrozzeria e delle parti meccaniche.

Un dettaglio degli interni di colore bianco della vettura.

Il tetto in vernice Platinum Gold la trasforma in un piccolo gioiello. L'illuminazione ambientale all'interno dell'abitacolo è qualcosa che va oltre le porte della percezione: i 64 differenti toni della luce sfumano su una paletta cromatica che può variare a seconda dell'intensità gradita dal conducente. Quanto costa una "giostra" del genere? È per molti (che hanno abbastanza soldi da investire) ma non per tutti: il prezzo sfiora i 50 mila euro ed è variabile a seconda delle edizioni di gamma scandite dal lusso della linea Premium, dagli agi della Pro+ o dalle prestazioni del #1 Brabus.

Modella e influencer, Georgina Rodriguez è la compagna di CR7.

La modella e influencer spagnola ha mostrato la vettura nella sua serie Netflix, I am Georgina. Nel quinto episodio della seconda serie del suo documentario la compagna di CR7 permette a uno dei suoi amici di mettersi al volante ma un piccolo inconveniente impedisce loro di partire: le batterie non erano del tutto cariche. Ci sarà lei invece alla guida in occasione del viaggio fatto assieme alla sorella, Ivana.

Ci sarà posto nel garage di CR7 anche per la "piccola" automobile di Georgina? Sì e sarà sistemata accanto ai bolidi che il compagno colleziona. Tra i più recenti c'è una Cadillac Escalade da 180 mila euro, che il campione portoghese ha ricevuto in occasione del suo 37° compleanno, e una Aston Martin DBS da quasi 240mila euro, al volante della quale è stato visto nell'ultimo periodo di permanenza al Manchester United. Una Bentley Flying Spur, due modelli di Bugatti (nel 2020 ne acquistò una del valore di 8 milioni di euro), Veyron e Chiron, una McLaren Senna, una Ferrari F12 TDF e una Ferrari Monza SP2 fanno parte del corredo accessorio di macchine extra-lusso che Ronaldo ha per sé.