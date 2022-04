La notte da incubo di Maguire, una figuraccia contro il Liverpool: ”È stato terribile” Harry Maguire è stato preso di mira dopo la sconfitta per 4-0 del Manchester United in casa del Liverpool. Pesante critiche sul difensore dei Red Devils autore di diversi errori in partita.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Manchester United è crollato sotto i colpi di Luis Diaz, Salah (doppietta) e Mané nella 30a giornata di Premier League. I Red Devils, orfani di Cristiano Ronaldo assente per i noti problemi familiari, sono rimasti schiacciati dallo strapotere del Liverpool. I Reds con questo successo sono momentaneamente primi in classifica con 76 punti, due in più del City che però ha una partita in meno. La squadra di Rangnick invece, resta sesta a quota 54.

Nella notte di Anfield si era subito capito che per il Manchester non sarebbe stata facile. Dopo 5 minuti Diaz aveva infatti già portato in vantaggio la squadra di Klopp con la solita verticalizzazione orchestrata dai tre gioielli d'attacco. Un'azione che sarà lo specchio di una partita intera. Infatti poco dopo quel gol, tanti tifosi dello United hanno riversato la propria rabbia sui social mostrando l'immagine del passaggio decisivo di Mané per l'inserimento di Diaz in cui si nota il posizionamento di Harry Maguire sulla linea difensiva. Le critiche sono state immediate.

"Shambles" ha scritto qualcuno sui social sottolineando come il capitano dello United fosse in crisi totale sin dall'inizio della partita. "Lo dirò di nuovo, Harry Maguire è al massimo per lo standard del campionato – ribadiscono altri – Si prende cura dell'Inghilterra e viene smascherato al Manchester United. È un disastro!". Pioggia di critiche sul difensore che poco prima, ai microfoni di Sky Sport, aveva risposto in maniera netta alle critiche che nelle gare precedenti l'avevano riguardato. "In questa stagione ho avuto delle brutte partite – aveva sottolineato – Ma non giocherei tutte le partite per il Manchester United negli undici titolari se avessi giocato male tutte le partite o non avessi giocato abbastanza bene". Detto fatto, contro il Liverpool la frittata è stata completa.

Complici anche le tante assenze però, Rangnick è stato costretto a schierare una difesa a tre composta dallo stesso Maguire, Lindelof e Jones che non hanno mai trovato l'equilibrio giusto contro l'attacco strabiliante del Liverpool. Complice anche l'infortunio di Pogba, nemmeno il centrocampo è infatti riuscito a fare scudo a una difesa che ha fatto acqua da tutte le parti. Dopo la partita è stato durissimo il commento dell'ex stella e capitano dello United, Roy Keane, che a Sky Sport ha espresso tutta la sua frustrazione per una tale prestazione dei Red Devils: "Il Manchester United è stato terribile, il Liverpool è stato brillante dentro e fuori dal campo mostrando molta classe – ha detto – Il Manchester United ora gioca per orgoglio, questo è ciò che ha detto Harry Maguire prima della partita".