La Norvegia strapazza la Moldavia e si materializza il grande incubo dell’Italia verso i Mondiali

La Norvegia batte 11-1 la Moldavia, cinque gol di Haaland, quattro di Asgaard, e sistema probabilmente in modo definitivo la differenza reti. +21 per la Norvegia, +5 per l’Italia, che a meno di un miracolo sarà costretto a giocare ancora i playoff per qualificarsi ai Mondiali 2026.
A cura di Alessio Morra
Gattuso ha vinto due partite su due, l'Italia ha segnato 10 gol, ma la montagna da scalare resta tale, anzi, è ancora è più complessa. Perché la Norvegia ha fatto a pezzettini la Moldavia ed oltre ai tre punti, che erano scontatissimi, ha migliorato in modo sensibile la differenza reti. Il risultato finale è stato di 11-1! Haaland ha realizzato cinque gol. La differenza reti della Norvegia è di +21, quella dell'Italia +5. Il passo in avanti è notevolissimo e adesso solo un miracolo può evitare all'Italia i playoff per la terza volta consecutiva.

Norvegia-Moldavia 11-1

La Norvegia aveva un matchpoint qualificazione, certo mancano per loro ancora tre partite. Ma per ampliare la differenza reti la partita con la Moldavia un matchpoint rappresentava. È finita tanto a pochissimo. Mhyre riceve da Haaland e insacca subito, poi l'esterno del Brann Bergen ricambia il favore e arriva così il primo gol del demone del Manchester City, che sfrutta poi due assist di Odegaard e realizza così una tripletta. Prima dell'intervallo il 5-0 della Norvegia firmato da Odegaard, messosi in proprio.

Inizia la ripresa ed Haaland chiude il primo set, 6-0. Poker per Haaland, autore così di 47 gol in 45 partite con la nazionale. Thelo Asgaard sigla il gol del 7-0. Ostigard realizza un autogol, aiuta l'Italia, ma Thelo Asgaard è in serata e realizza la doppietta: 8-1! Asgaard trasforma anche un rigore, 9-1. A quel punto il decimo gol è nell'aria, arriva e ovviamente segna lui: Erling Brut Haaland, che fa cinquina! Il bomberissimo serve poi un assist a Thelo Asgaard che piazza il poker realizzando il gol dell'11-1!

La classifica del Girone dell'Italia

La Norvegia fa così cinque su cinque e sale a quota 15 punti. L'Italia ne ha 9 do punti, con quattro partite giocate, come Israele. La Nazionale ha ancora la possibilità di riagganciare la nazionale norvegese, può agganciarla vincendo tutte le partite o superarla in caso di passi falsi di Haaland soci contro Israele o Estonia, poco immaginabili. La differenza reti dell'Italia è di +5. Mentre la Norvegia ora è a +20. Immaginare di recuperare tutti questi gol è complicato, anche il tifoso più speranzoso vedrebbe un grattacielo gigantesco. Bisogna tentare l'arrampicata. Ma è dura, durissima e l'incubo dei playoff è ancora vivissimo dietro l'angolo, tra un mese o al massimo due potrebbe materializzarsi.

  1. Norvegia 15 punti (5 partite), differenza reti +21
  2. Italia 9 punti (4 partite), differenza reti +5
  3. Israele 9 punti (5 partite), differenza reti +4
  4. Estonia 3 punti (5 partite), differenza reti -3
  5. Moldavia 0 punti (5 partite), differenza reti -23
