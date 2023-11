La nazionale scarsissima che può andare agli Europei dopo aver fatto un solo punto nel girone L’Estonia ha chiuso ultima e con 1 punto (-20 differenza reti) il girone di qualificazione a Euro 2024, eppure partecipa ai playoff. Perché? La spiegazione è nel regolamento previsto dalla Uefa.

L'Estonia disputerà i playoff per qualificarsi a Euro 2024.

L'Estonia ha chiuso il girone di qualificazione a Euro 2024 con un solo punto, frutto di un pareggio e sette sconfitte, 2 gol fatti e 20 subiti, una differenza reti di -20. Nel Gruppo F si è classificata ultima dietro Belgio, Austria, Svezia e Azerbaijan.

E allora la domanda sorge spontanea: com'è possibile, con numeri del genere, che disputerà i playoff per tentare l'accesso al torneo continentale? Possibile non vi sia alcuna nazionale che sia più meritevole in base ai risultati del campo? Ironia della sorte, la selezione Baltica, poteva far parte del percorso che avrebbe visto protagonista anche l'Italia se non fosse riuscita a passare da seconda grazie al pareggio con l'Ucraina. Il motivo? Per effetto di un calcolo cervellotico di abbinamenti al quale, per fortuna degli Azzurri, non è stato necessario ricorrere.

La classifica dell'Estonia nel Gruppo F di qualificazione a Euro 2024.

La spiegazione è nel regolamento previsto dal meccanismo degli spareggi che si disputano in base al format di semifinali e finale per determinare una delle ultime 3 nazionali che andranno a completare il quadro delle qualificate.

La griglia dei playoff è determinata in base alle classifiche delle prime 3 leghe della Uefa Nations League 2022-2023 (Lega A, Lega B e Lega C): sono scelte le 4 migliori selezioni che non sono riuscite a qualificarsi a Euro 2024 attraverso il percorso dei gironi. Ecco perché le squadre che partecipano ai playoff sono 12.

Il Ranking Uefa delle nazioni redatto dalla Federazione in base ai risultati dell'ultima Nations League.

Come e perché entra in scena l'Estonia che è in Lega D? Se in una lega di Uefa Nations League ci sono meno di 4 squadre ai playoff poiché le altre nazionali sono già qualificate si fa ricorso alle selezioni della Lega D. Tra queste, viene scelta la vincitrice di uno dei due gironi di Lega D che è più alta nel Ranking Uefa alla fine della Nations League. Ovvero, l'Estonia che nella propria lega ha un punteggio superiore (12), rispetto alla Lettonia e alla Moldavia (7) che, a differenza degli estoni, nei loro gironi di qualificazione hanno chiuso con una posizione oppure un punteggio superiori.

Il regolamento copre anche un'altra eventuale lacuna: qualora le squadre partecipanti ai playoff di Lega A fossero addirittura due, oltre all'Estonia (che non si è mai qualificata per gli Europei fino ad oggi), verrebbe chiamata in causa anche una squadra dalla Lega B (tra cui la Finlandia, già sicura dei playoff) tramite sorteggio.