Perché l’Italia è già qualificata agli spareggi per gli Europei e contro chi gioca L’Italia ha già un jolly al sicuro sfruttare se non riesce a chiudere il girone di qualificazione almeno al secondo posto e a qualificarsi direttamente a Euro 2024. Si tratta dei playoff a cui parteciperà anche se chiude al 4° o 5° posto nel girone grazie al percorso in Nations League.

L'Italia va in campo questa sera contro l'Ucraina per giocare l'ultima partita del Girone C di qualificazione a Euro 2024. Dopo la sfida contro la Macedonia del Nord, per gli Azzurri si tratta anche dell'ultima opportunità per accedere al torneo direttamente assieme all'Inghilterra (prima nella classifica del gruppo e con il pass per la Germania già in tasca). Chiudendo al secondo posto, infatti, la Nazionale eviterebbe la coda pericolosa dei playoff che si disputeranno a marzo.

Gli spareggi sono una sorta di bonus che la squadra di Luciano Spalletti ha già al sicuro, un jolly che preferirebbe non utilizzare per tutto quel comporta, per le insidie che nasconde e per un precedente da brividi (fallì l'accesso ai Mondiali di Qatar 2022). Una specie di scappatoia che s'è guadagnata sul campo grazie al successo nella Lega A di Nations League: anche se termina la fase delle qualificazioni addirittura al quarto o quinto posto ha diritto a prendervi parte.

I playoff si disputeranno tra il 21 e il 26 marzo 2024 e completeranno la griglia delle nazionali qualificate con gli ultimi tre posti disponibili. Vi prenderanno parte le 12 nazionali che non sono riuscite a qualificarsi attraverso il percorso dei gironi: si tratta della quattro migliori piazzate nelle Leghe A, B, C di Nations League. La formula è quella di un quadrangolare che si articola su tre mini gironi, due partite di semifinale in gara secca (da giocare in casa della migliore classificata in Nations League, 1ª contro 4ª e 2ª contro 3ª) e finale (con sede da definire tramite sorteggio).

Quali sono le possibili avversarie dell'Italia in caso di playoff? Allo stato dei fatti, quando manca ancora un turno di qualificazione da giocare, lungo il proprio cammino gli Azzurri potrebbero trovare Croazia, Polonia ed Estonia (migliore del Gruppo D) che entra in lizza perché le altre selezioni appartenenti alla Lega A sono già qualificate. Gli abbinamenti ipotetici sono: Italia-Polonia e Croazia-Estonia. Chi vince questo mini-torno va a Euro 2024.