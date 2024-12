video suggerito

La mostruosa parata del Dibu Martinez: fa due cose eccezionali, avversari sconvolti In Nottingham Forest-Aston Villa mostruoso intervento del Dibu Martinez: una parata che ha sconvolto gli avversari, l’avevano già vista dentro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Emiliano Martinez si è preso la scena nell'ultimo turno di Premier League. Il portiere argentino dell'Aston Villa si è reso protagonista di una parata letteralmente eccezionale, nella sfida poi persa contro il Nottingham Forest. Mostruoso il Dibu che non ha solo confermato dei riflessi eccezionali, lasciando sbalorditi gli avversari che avevano già esultato pensando di aver sbloccato il risultato.

La sontuosa parata di Martinez in Nottingham-Aston Villa

La situazione in questione si è concretizzata al 60°, sugli sviluppi di un'azione offensiva della formazione di casa. Un colpo di testa di Nico Dominguez sembrava aver battuto Emiliano Martinez, per il vantaggio del Nottingham. E invece ecco il colpo di scena, con l'intervento del portiere argentino letteralmente geniale: il campione del mondo argentino è riuscito con la mano sinistra a bloccare la sfera quando questa aveva superato quasi del tutto la linea, in basso. Ma non solo, visto che Martinez è stato bravo anche a spingere il pallone fuori dalla porta.

Avversari disperati, avevano già esultato per il gol

In realtà nella porta ci è finito lui, tra lo sconforto dei giocatori biancorossi che già pensavano di aver segnato. Alcuni che avevano già sollevato le braccia, le hanno portate sul capo in segno di disperazione. Qualcuno ha anche sperato in un intervento della tecnologia per segnare all'arbitro il gol, ma invece niente da fare. 0-0 e tutto da rifare per il Forest che avrà poi il merito di andarsi a prendere i tre punti.

Celebrazione in grande stile per Dibu che si è mostrato ancora una volta un ottimo portiere, con dei riflessi eccezionali e una capacità d'intervento pronta. Purtroppo per lui e per l'Aston Villa alla fine però sono stati gli avversari a festeggiare, con un successo di 2-1. La parata però ha fatto il giro del mondo, con i tifosi che in un sondaggio condotto da Sky Sports X, l'hanno definita la parata della stagione.

L'ex calciatore e opinionista TV Jamie Redknapp, si è mostrato entusiasta per la parata di Martinez, definita come il miglior intervento di sempre: "È la parata migliore. Non riesco a pensare ad un salvataggio migliore in Premier League nella mia vita. La gente parla di Gordon Banks contro Pelé".