video suggerito

La mossa di Fonseca prima del derby: nello spogliatoio del Milan un messaggio tradotto in lingue diverse Paulo Fonseca prima del derby ha chiesto di far personalizzare lo spogliatoio del Milan. Su ogni armadietto riservato al singolo calciatore ha fatto scrivere una parola ben precisa tradotta a seconda della nazionalità del calciatore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

61 CONDIVISIONI condividi chiudi

Paulo Fonseca ha vinto il derby anche grazie alla sua grande voglia di rivalsa. Il tecnico portoghese è riuscito a guidare il suo Milan a battere l'Inter nonostante i rossoneri arrivassero a questa sfida in un momento non proprio positivo. All'allenatore va il merito di aver caricato ognuno dei giocatori nonostante la cocente delusione del ko interno in Champions contro il Liverpool. Fonseca ha pensato bene di inventarsi un modo per trasmettere la propria carica a ogni singolo calciatore chiedendo di affiggere nella singola postazione di ognuno di loro una parola ben precisa.

Il termine "coraggio" tradotto in lingue diverse a seconda della nazionalità del calciatore. Fonseca in questo modo si è voluto accertare che tutti ricevessero lo stesso messaggio. E a vedere come è andata a finire poi il derby si può dire che l'allenatore portoghese abbia ottenuto il risultato sperato. Nella foto estratta dagli spogliatoi rossoneri si notano le postazioni di Morata, Jovic, Pavlovic, Reijnders, Emerson Royal e Leao. Nella parte superiore dei loro armadietti personali spunta il termine coraggio tradotto a seconda della nazionalità di ogni singolo calciatore.

Il metodo tattico e psicologico usato da Fonseca prima del derby

Fonseca oltre all'aspetto tattico, schierando Morata e Abraham dal primo minuto, ha puntato molto all'aspetto psicologico prima del derby. Questo evidentemente ha avuto un peso determinante per il tecnico portoghese. E la parola "coraggio" è stata centrale durante il derby, parte integrante del gioco dei rossoneri capaci di aggredire sin dal primo minuto gli avversari. Questo dettaglio si è notato anche dal modo in cui Pulisic ha sradicato palla a Mkhitaryan accelerando da solo fino all'interno dell'area di rigore firmando il gol dell'iniziale vantaggio del Diavolo.

Leggi anche Il Milan vince con merito il derby contro l'Inter: Gabbia rinforza la panchina di Fonseca

Gli uomini di Fonseca si sono preparati nello spogliatoio solitamente riservato alle formazioni ospiti – dato che il Milan da calendario giocava ‘fuori casa' – ed è qui che Fonseca ha voluto mettere in pratica il suo metodo. Il tecnico portoghese ha infatti chiesto di personalizzare le postazioni dei propri uomini facendole fissare a ognuno di loro nella lunga e pressante vigilia che ha caratterizzato questo derby arrivato in un momento delicatissimo sia per il Milan che per lo stesso Fonseca. Ora il popolo rossonero si augura che da qui possa iniziare un'altra stagione.