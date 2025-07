La moglie di un calciatore svela cosa succede davvero durante il mercato: diffusi i messaggi WhatsApp

Spesso si dice che le bandiere nel calcio non esistono più, ma in generale sono pochi anche i calciatori le cui squadre in carriera si possono contare su una mano. La normalità per i giocatori è essere costantemente sul mercato, soprattutto quando parliamo di nomi non di primissimo piano. È il caso di Haris Tabakovic, 31enne attaccante bosniaco con cittadinanza svizzera, appena trasferitosi in prestito al Borussia Monchegladbach dall'Hoffenheim. Tabakovic è alla sua decima squadra in carriera e sua moglie Sabrina ha voluto dare uno spaccato di quello che accade dietro le quinte quando un giocatore cambia club, cercando di far capire l'impatto sulla sua vita privata oltre che professionale.

La moglie di Haris Tabakovic pubblica i messaggi su WhatsApp con cui il calciatore le comunica il trasferimento

La moglie di Tabakovic ha condiviso sui social alcune foto che li ritraggono mentre percorrono l'autostrada, tra cui uno scatto con il loro bambino, ma anche uno sguardo ai loro messaggi su WhatsApp. "Tesoro, fai le valigie", le aveva scritto Haris per darle la notizia del trasferimento, che significava anche trasloco.

"Cosa? Basta. Oddio, basta", aveva risposto Sabrina, vivendo l'ennesimo dejavu. "Oggi voliamo. Domani visite mediche!", aveva detto a quel punto il calciatore, suscitando la reazione definitiva della moglie: "Oh mio Dio, mio Dio". Sotto lo screenshot della conversazione, c'era il cartello autostradale direzione Monchegladbach.

Superato il classico mini shock dell'ennesimo cambio di città, la moglie di Tabakovic ha postato una dichiarazione d'amore nei confronti dell'attaccante che nel 2023 ha deciso di giocare per la Bosnia (tre presenze) dopo aver vestito anni prima la maglia della nazionale Under 21 svizzera: "Inizia un nuovo capitolo: dall'Hoffenheim al Gladbach. Sono infinitamente orgogliosa di te, della tua forza, della tua disciplina e del tuo coraggio di andare avanti. Ti sostengo sempre, in ogni momento, con tutto il cuore".

Haris Tabakovic e Sabrina si sono sposati nel 2024

Questa è la vita delle famiglie dei calciatori: l'anno scorso le statistiche della FIFA hanno raccontato che circa 80mila giocatori e giocatrici, compresi quelli dilettantistici, sono stati protagonisti di un trasferimento in tutto il mondo.