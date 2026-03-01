La moglie di Thomas Muller: “Sono sempre considerata la persona più stupida della stanza”

Lisa è la moglie di Thomas Muller dal 2009, è una cavallerizza professionista di dressage di alto livello, gestisce un allevamento di cavalli, ma ha ancora la sensazione che le persone pensino sia solo “la moglie di”, sottostimando anche le sue capacità intellettive: “A volte è bello essere considerati stupidi, così puoi fare più impressione alle persone quando ti parlano”.

L'idea che molti hanno delle ‘WAGS', ovvero le ‘Wives and Girlfriends' (mogli e fidanzate) dei calciatori, soprattutto i più famosi, è spesso difficile da accettare per donne che vorrebbero essere riconosciute come persone altrettanto meritevoli di giudizi di valore per la loro attività lavorativa o sportiva, e non solo di apprezzamenti che le dipingono come "le mogli di", quasi fossero soprammobili dello sportivo famoso di turno.

È esattamente il punto del discorso di Lisa Trede, moglie dell'ex nazionale tedesco Thomas Muller, che da un lato sottolinea come anche le ‘WAGS' abbiano una vita propria e dall'altro fa capire la maniera avvilente con cui a volte sono trattate nella vita di tutti i giorni.

Lisa con Thomas Muller all’Oktoberfest del 2016

La lunga storia d'amore tra Thomas Muller e Lisa Trede: si sono sposati nel 2009

La 36enne Lisa, coetanea di Thomas Muller (che oggi gioca in Major League coi Vancouver Whitecaps dopo aver vinto tutto con Bayern Monaco e Germania) ha a sua volta una carriera sportiva brillante come cavallerizza professionista di dressage, avendo vinto diverse competizioni, tra cui lo Stuttgart Masters nel 2019. Niente che tuttavia abbia fatto cambiare l'immagine che di lei hanno gli altri, vedendo solo la compagna di Thomas e non l'atleta di alto livello che è.

All'inizio ammette che ne soffriva, poi ha imparato a non dare alcun valore all'opinione delle persone e vivere la propria vita, che la vede assolutamente realizzata e felice. Thomas e Lisa si sono conosciuti nel 2007, quando il calciatore era ancora nelle giovanili del Bayern. Un fidanzamento breve e poi il matrimonio due anni dopo, un'unione tuttora solida nonostante l'attuale distanza, visto che Lisa ha deciso di restare in Germania dopo il trasferimento di Thomas a Vancouver lo scorso anno.

Lisa in tribuna ad assistere a una partita della Germania agli Europei del 2024

"Come atleta, lui sa quanto vivo per il mio sport. Come atleta, so quanto lui vive per il suo – spiega alla ‘Bild' – La decisione di continuare a lavorare in due continenti diversi non è stata facile per noi. Non avremmo lasciato il nostro allevamento di cavalli incustodito per un anno". Lisa ha troppe cose da fare in patria: non solo cavalca regolarmente a livello agonistico, ma insieme a Thomas possiede un allevamento equino.

Nonostante tutte cose che fa, Lisa ha ancora la sensazione che ci siano persone che non solo la ‘inscatolano' come semplice accompagnatrice del marito, ma minimizzano anche il suo intelletto prima ancora di avere una conversazione con lei: "A volte è abbastanza divertente. Sono sempre considerata la persona più stupida della stanza. A volte è bello essere considerati stupidi, così puoi fare più impressione alle persone quando ti parlano".