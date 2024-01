La moglie di Thiago Silva sconvolta per il conto del ristorante: “Una semplice cena in famiglia…” Thiago Silva sabato sera ha giocato e segnato col Chelsea contro il Preston, poi ha pensato bene di portare la sua famiglia a cena. Ma sua moglie non ha preso benissimo il conto… ecco cosa hanno ordinato e quanto hanno speso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

A 39 anni suonati Thiago Silva è ancora un pilastro del Chelsea. Il difensore brasiliano è titolarissimo nel cuore della difesa della squadra londinese: Pochettino finora gli ha risparmiato pochi minuti, quasi tutti in Coppa di Lega. L'ex milanista sabato sera ha giocato l'ultima mezzora nella facile vittoria per 4-0 dei Blues in FA Cup contro il Preston, andando anche a segno appena entrato, e dopo aver lasciato gli spogliatoi di Stamford Bridge ha pensato bene di concludere la serata con una cena fuori assieme alla sua famiglia. Un pasto che tuttavia ha lasciato di stucco sua moglie Isabelle da Silva, per via del conto a suo dire salatissimo che è stato loro presentato e che è stato poi postato sui social.

Thiago Silva esulta dopo aver segnato il secondo gol del Chelsea contro il Preston

Diciamo che se vai in uno dei ristoranti più esclusivi di Londra, l'elengantissimo Novikov situato nel quartiere di Mayfair, e ordini le pietanze che si vedono segnate sul conto, non ti puoi certo aspettare di uscirtene con due spicci… Nella storia postata su Instagram dalla moglie del calciatore è cerchiato in rosso il costo della cena, ovvero 900 sterline, pari a 1045 euro, inclusa l'IVA e il servizio al 15%. "Una semplice cena in famiglia", recita la breve didascalia, lasciando intendere la presenza anche dei due figli maschi della coppia, oltre ad un'altra donna che è inquadrata in un'altra storia. La faccina scioccata di Belle dice tutto su cosa pensasse circa il trattamento ricevuto dal ristorante.

Il conto presentato a fine cena da Novikov

Alcuni dei piatti più costosi ordinati sono una coscia di granchio reale del valore di 95 sterline e un'anatra alla pechinese dal costo di 85 sterline. E poi ancora salmone, gamberi in tempura e una selezione di mochi. Nel conto poi sono presenti anche un paio di cocktail Mango No. 5.

Alcune delle pietanze consumate dalla famiglia di Thiago Silva a cena

Insomma, pur con tutta la comprensione per l'esborso e la constatazione che anche i ricchi piangono se toccati nel portafoglio, è difficile considerare un migliaio di euro una spesa eccessiva per gli standard di un calciatore, se sceglie di portare altre quattro persone in un locale come Novikov e non in una pizzeria…