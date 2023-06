La moglie di Griezmann mostra le ferite rimediate dal marito nell’ultima partita: è furibonda La moglie di Griezmann ha pubblicato le foto delle ferite che il marito si è procurato nell’ultima partita con la Francia: lancia un duro messaggio all’arbitro.

A cura di Ada Cotugno

Le due partite giocate con la Francia non sono state proprio una passeggiata per Antoine Griezmann che è ritornato a casa con diverse ferite sul volto e su parte del corpo.

A condividere le immagini sui social è stata la moglie, Erika Choperena: nelle due foto pubblicate su Instagram la donna ha mostrato il volto del giocatore, ricucito con qualche punto di sutura all'altezza dell'orecchio, e le escoriazioni che si è procurato sulla spalla sinistra.

Ed è facile individuare il momento esatto in cui questo è accaduto. Mavropanos ha travolto il francese nell'azione che ha regalato il calcio di rigore decisivo per la vittoria della Francia, trasformato da Mbappe.

In quell'occasione però Mateu Lahoz, alla sua ultima direzione di gara della carriera, ha deciso di non sanzionare il greco con un cartellino rosso, facendo scattare le proteste del pubblico francese totalmente scontento dell'arbitraggio.

Griezmann è rimasto in silenzio per alcuni giorni, poi ci ha pensato la moglie a parlare al suo posto. Erika ha pubblicato le foto per dimostrare la gravità dell'intervento subito dal giocatore e per bacchettare l'arbitro per la mancata punizione all'avversario.

La donna ha usato una frase ironica per accompagnare le foto: "Ci sono momenti in cui non lo vedi, momenti in cui non vuoi vederlo e momenti in cui vedi ciò che non esiste".

Una frecciatina precisa diretta all'arbitro che ha calato il sipario sulla sua carriera con una prestazione che ha fatto molto discutere e che si porterà dietro una scia di polemiche che porteranno ancora a lungo.

Per fortuna Griezmann non ha subito gravi danni dopo lo scontro di gioco con il greco e gli servirà poco tempo per rimettersi in sesto e riprendersi dalle ferite: adesso andrà in vacanza con tutta la famiglia, prima di ritornare in Spagna per affrontare la preparazione estiva.