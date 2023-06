Lahoz scoppia in lacrime dopo la sua ultima partita: la Liga saluta l’arbitro con la guardia d’onore Lahoz saluta il campionato spagnolo dopo 15 anni e appende il fischietto al chiodo: l’arbitro non ha trattenuto le emozioni durante il tributo dei giocatori.

A cura di Ada Cotugno

Triplice fischio e tante lacrime che gli rigano il volto: l'arbitro Antonio Mateu Lahoz ha fischiato la fine della sua ultima partita in Liga prima di appendere il fischietto al chiodo. Maiorca-Rayo Vallecano è stata l'ultima partita dello spagnolo che è stato salutato dalla federazione con tutti gli onori, proprio come si fa con i grandi campioni.

Lahoz non ha trattenuto le emozioni alla fine della partita, nonostante avesse annunciato il suo ritiro già diverso tempo fa. Sicuramente non si aspettava di essere salutato con una vera e propria cerimonia, una scena che non si vede spesso in giro per il mondo. Tutti i giocatori lo hanno salutato abbracciandolo e poi le due squadre si sono messe in fila per concedergli la guardia d'onore, accompagnandolo verso gli spogliatoi con gli applausi.

Anche il pubblico presente sugli spalti ha partecipato alla festa, mentre l'arbitro procedeva sommerso dalle lacrime. Alla fine ha raggiunto la moglie e i figli che lo attendevano a bordocampo, lasciandosi andare al più tenero degli abbracci con i suoi bambini.

Tanta commozione in un pomeriggio inaspettato per Lahoz che ha chiuso così una carriera incredibile: lo spagnolo è un arbitro professionista dal 1999 e ha arbitrato la sua prima partita in Liga nel 2008. Quindici anni sempre al massimo livello, con la partecipazione a incontri internazionali a impreziosire il suo ricco palmares.

Lahoz, che di professione è un insegnante di educazione fisica, è arbitro internazionale dal 2011, ha partecipato agli ultimi due Mondiali e nel 2021 ha avuto l'onore e l'onere di dirigere la finale di Champions League vinta dal Chelsea contro il Manchester City. L'ultimo grande impegno è stato in Qatar, durante la controversa partita Argentina-Olanda, in cui ha stabilito un vero e proprio record estraendo 18 cartellini gialli.