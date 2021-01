Che fine ha fatto Cristiano Ronaldo? Il bomber della Juventus è stato uno degli "assenti ingiustificati" del match perso in malo modo in casa dell'Inter. Una prestazione incolore quella del lusitano, che oltre a non incidere, si è contraddistinto anche per il linguaggio del corpo e alcuni atteggiamenti tutt'altro che positivi. Certo discutere un bomber che anche in questa stagione è stato capace di segnare 19 reti in altrettante partite è quanto meno curioso, ma è innegabile che nelle ultime 4 uscite, CR7 sia apparso un lontano parente del "cannibale" che tutti conosciamo.

Cosa succede a Cristiano Ronaldo, momento no per la stella della Juventus

Cristiano Ronaldo non sta vivendo un momento di forma particolarmente brillante. Nelle ultime 3 uscite (4 considerando anche lo spezzone finale del match di Coppa Italia contro il Genoa), il centravanti non ha brillato. Se contro il Milan non è riuscito ad incidere, con il Sassuolo ha fallito diverse occasioni assolutamente alla portata per un giocatore del suo calibro prima di trovare la rete in extremis. Il punto più basso della sua stagione, in quella che è stata una delle notti più buie della sua avventura italiana, CR7 lo ha vissuto contro l’Inter, in un match in cui non è riuscito a prendere sulle spalle, una Juventus assolutamente irriconoscibile.

La partita da dimenticare di Ronaldo contro l'Inter

In campo Cristiano Ronaldo al Meazza non si è praticamente mai visto, eccezion fatta per un paio conclusioni pretenziose da distanza siderale, con un cross assolutamente sballato e finito in curva. Se le sue giocate non sono state certo incisive, ha invece lasciato il segno la sua mimica che ha sollevato non poche perplessità. Oltre al nervosismo nei confronti di alcuni compagni, in occasioni di giocate o movimenti non graditi, non è sfuggita alle telecamere la sua reazione al gol del 2-0 segnato dall'Inter. Dopo il clamoroso buco difensivo che ha permesso a Barella di sfruttare alla perfezione il lancio di Bastoni, Ronaldo ha sfoderato un sorriso amaro al momento di tornare a centrocampo: un gesto per "nascondere" un senso di frustrazione notevole da parte di CR7.

La reazione di Cristiano Ronaldo al fischio finale di Inter-Juventus

Frustrazione palesata anche dopo il fischio finale. L'attaccante portoghese non ha perso tempo per abbandonare il campo, e al contrario di molti compagni che si sono resi protagonisti del classico "terzo tempo" con lo scambio di convenevoli con gli avversari, è filato dritto negli spogliatoi, con un piglio deciso e un'espressione corrucciata. L'unico con il quale ha scambiato qualche parola è stato l'altro ex Real Madrid Hakimi, che gli ha chiesto la maglietta. Dopo aver rinviato lo scambio a dopo nella "pancia" del Meazza, con tanto di buffetto all'esterno, CR7 ha lasciato il terreno di gioco senza perdere tempo.

Una situazione che ha confermato il momento particolare del calciatore, sicuramente tutt'altro che tranquillo. A tal proposito non è sfuggita anche l'assenza del classico post su Instagram, nelle ore successive alla partita, per un silenzio che nasconde l'amarezza per le ultime prestazioni sue e della Juventus non troppo brillanti. Ora testa bassa e pedalare in vista della Supercoppa, per un appuntamento in cui sarà vietato sbagliare.