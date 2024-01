La metamorfosi di Allegri alla Juve in pochi mesi: da #Allegriout ai cori di esaltazione allo stadio Massimiliamo Allegri ha cambiato la Juventus in pochi mesi. Dalle critiche dei tifosi si è passati ai cori di esaltazione del tecnico livornese nel corso della sfida contro il Frosinone: il popolo bianconero è di nuovo dalla sua parte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Il 4-0 della Juventus sul Frosinone dopo il 6-1 alla Salernitana. I bianconeri in Coppa Italia continuano a dimostrare di essere una macchina da gol. La corsa alla finale, obiettivo che squadra e società vogliono centrare dopo essere finiti fuori dalle competizioni europee, è alla portata. Il gruppo è compatto e questo forse è merito soprattutto di Massimiliano Allegri che è riuscito nell'impresa di chiudere al meglio la scorsa stagione – i bianconeri senza penalizzazione avrebbero chiuso al terzo posto – nonostante una situazione piuttosto difficile tra campo e aule giudiziarie e iniziare, iniziando quella attuale con tutto un altro approccio.

Ha cambiato, in parte, anche il suo modo di intendere il calcio dando grande fiducia ai giovani nonostante la poca esperienza, dandogli enorme importanza mettendoli al centro del progetto. Da Huijsen a Iling passando per Miretti e lo stesso Fagioli fino a Nicolussi Caviglia e al fenomeno Yildiz capace di rivelarsi un autentico asso nella manica di Max per la seconda parte di stagione. Sui social non sembra esserci più traccia dell'hashtag #AllegriOut, anzi, ieri lo Stadium in occasione delle 400 volte sulla panchina della Juve, l'ha osannato con un coro speciale.

Allegri in pochi mesi è riuscito a dare credibilità al suo progetto facendo anche un passo indietro affidandosi a uno staff rinnovato con gli innesti di Magnanelli e dello stesso Padoin inserito prima dell'ex Sassuolo tra i suoi uomini di fiducia. Ha cambiato molto dal punto di vista del gioco espresso in campo dalla squadra che comunque non cambia la sua filosofia di base, parte integrante del tecnico livornese: il risultato.

I tre punti sono sacrosanti in qualsiasi modo arrivino ma in questa stagione. Questo a volte vuol dire sacrificare un po' lo spettacolo che però i bianconeri in campo stanno mostrando e di questo i tifosi se ne sono accorti. Nel corso della gara contro il Frosinone, i tifosi dagli spalti hanno iniziato a intonare cori nei confronti del proprio allenatore. Un qualcosa che si è ripetuto dato che era già stato fatto all'Arechi di Salerno.

Poco dopo l'ora di gioco, con il punteggio di 4-0 in favore dei bianconeri, ecco arrivare un tributo inaspettato del pubblico per Allegri. Un gesto tutt'altro che scontato, viste le tante critiche che il tifo della Vecchia Signora non risparmia, da tempo, al proprio allenatore. "Massimiliano Allegri oh oh" si sente dalla curva bianconera mentre il tecnico dà indicazioni ai giocatori. Un tributo doveroso ma non scontato per colui il quale nella serata di ieri ha segnato l'ennesimo capitolo di storia bianconera dato che solo Lippi (405) e Trapattoni (596) hanno ora più panchine di lui alla Vecchia Signora.