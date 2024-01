Allegri detta le condizioni per il mercato della Juve: “Toccare le cose che vanno bene può creare problemi” Allegri ha parlato dopo la vittoria della Juventus sul Frosinone per 4-0: la Vecchia Signora ha raggiunto la Lazio alle semifinali di Coppa Italia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

“Centrocampista? Giuntoli e Manna si stanno guardando intorno per capire se c’è possibilità dell’arrivo di un giocatore. Sono contento di questo gruppo e dobbiamo continuare così. La società sa benissimo cosa fare e cosa no, toccare le cose che vanno bene può creare problemi". Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria della Juventus per 4-0 contro il Frosinone e si è soffermato anche sul tema mercato, visto che nelle ultime ore a bianconeri sono stati accostati Samardzic dell'Udinese e Ederson dell'Atalanta.

In merito al poker rifilato ai ciociari, che ha dato la qualificazione alle semifinali della coppa nazionale, e alle sue 400 panchine in bianconero l'allenatore di Livorno ha dichiarato: “Ringrazio i ragazzi, una bella gara. Ringrazio i tifosi con cui ho un bel rapporto e il direttore che è troppo fiducioso nel dire che farò 600 o 700 partite. Pensiamo al presente. La Coppa Italia ci porta ad una bella semifinale a Roma contro la Lazio”.

Grande prestazione di McKennie, uno dei migliori della Vecchia Signora, e il tecnico bianconero ha commentato così: "Un giocatore che aveva lasciato la Juventus facendo non una bella stagione al Leeds, aveva voglia di fare bene, qui sta facendo molto bene e ora deve continuare. A grandi livelli la partita di stasera fa gioire ma va messa da parte. Da sabato riparte un’altra sfida con il Sassuolo, che tra l'altro all’andata ci ha fatto quattro gol”.

Allegri è soddisfatto per come la Juve ha approcciato alla gara e perché la Juve non ha preso gol: "Buono essere tornati a non prendere gol. Quando c’è da lavorare duro si lavora duro e quando si deve si rallenta, qui la squadra è cresciuta. Dobbiamo stare sereni, tranquilli, gioire delle vittorie. Fino a che non le giochi è sempre complicato, dobbiamo migliorare tante cose, eravamo nervosi, un paio di uscite sbagliate che potevano essere pericolose".

Infine Allegri risponde ad una domanda sull'utilizzo dei giovani e sulle critiche a lui mosse per lo scarso utilizzo in alcuni momenti della stagione: “Mi piacciono i giocatori che sanno giocare a calcio. Yildiz è bravo, Nonge anche. Questo è un bene per la Juventus. In questo momento di difficoltà del calcio italiano una squadra come la Juve che ha tanti giovani bravi”.