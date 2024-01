Yildiz mostra tutta la sua qualità in un gol, un gesto da vero giocatore: tifosi della Juve in piedi Yildiz mostra tutta la sua qualità nel gol segnato al Frosinone in Coppa Italia, un gesto da vero giocatore: i tifosi della Juve scattano in piedi dopo la rete e al momento della sostituzione per omaggiare il loro gioiellino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Kenan Yildiz illumina la notte di Coppa Italia della Juventus con un gol bellissimo. Il calciatore turco ha segnato la rete del 4-0 dei bianconeri contro il Frosinone e ha messo il suo sigillo sulla qualificazione per le semifinali del ‘torneo della Coccarda'.

Il classe 2005 ha messo a referto il suo terzo gol stagionale con la prima squadra e ha realizzato un'altra rete di pregevole fattura: su cross dalla destra di McKennie, Yildiz si è coordinato e ha colpito al volo di destro battendo per l'ennesima volta il portiere dei ciociari.

Per molti potrà sembrare un gol banale ma il giovane turco ha fatto un gesto da vero giocatore e ha mostrato tutta la sua qualità in un gol: molti attaccanti avrebbero provato a colpire di testa, anticipando il movimento e andando incontro alla palla, mentre lui ha sfruttato lo spazio a disposizione e facendo cadere la palla si è coordinato in maniera perfetta. Non un gol banale.

Non perde mai il contatto visivo con il pallone e poi lo colpisce al volo per mandarla sul primo palo della porta avversaria.

Magari per qualcuno potrà sembrare una considerazione fine a se stessa o figlia solo del gol messo a segno stasera allo Stadium da Yildiz, ma anche da queste piccole cose si nota la qualità di un giocatore.

Nelle sue prime uscite con la Juventus dei ‘grandi' Yildiz ha mostrato una grande personalità e anche per questo ha scalato in un baleno le gerarchie nell'attacco bianconero: il turco si muove come una seconda punta classica, mostrando qualità per concludere l'azione oltre ad una grande capacità di cucire il gioco.

Cambiano i partner d'attacco ma Kenan Yildiz sa sempre cosa fare e come muoversi: tanto movimento e grande voglia di mettersi in mostra. Nel primo tempo non è troppo concreto e ci riesce meno, nel secondo si aprono gli spazi e illumina lo Stadium con un gol di pregevole fattura.