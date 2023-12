La mamma agente di Rabiot spaventa la Juve: “Mi sono arrabbiata quando ho scoperto la notizia” Adrien Rabiot è uno dei centrocampisti più forti della Serie A ed è un cardine della Juventus. Il francese ha il contratto in scadenza a giugno 2024. La madre – agente ha dichiarato che per ora il rinnovo non è in programma.

A cura di Alessio Morra

Il rinnovo di Rabiot è sempre un tema. Da un paio di stagioni il francese è uno dei migliori centrocampisti della Serie A. Lo scorso anno sembrava al passo d'addio, il contratto in scadenza il 30 giugno venne rinnovato appena tre giorni prima. Prolungamento di una stagione, fino a giugno 2024. Le grandi manovre per il prossimo contratto ancora non sono iniziate. A chi parla di prolungamento fatto, la madre di Rabiot, che è anche la sua procuratrice, risponde che il figlio riguardo il proprio futuro non ha preso alcun tipo di decisione, smentendo dunque il rinnovo imminente.

Per ora i discorsi sul rinnovo sono tutti rinviati. Veronique Rabiot, agente dello juventino, ha parlato della situazione riguardante il rinnovo del contratto del figlio e lo ha fatto con una nota rilasciata all'ANSA. Il prolungamento non c'è stato e a breve non ci sarà: "Smentisco totalmente le notizie apparse giovedì sulla stampa sportiva in merito al rinnovo del contratto di Adrien con la Juventus".

Il francese celebra il gol al Monza con Nicolussi Caviglia.

Concetto che ha ribadito in modo assoluto quando ha aggiunto: "Anche se giovedì mattina mi sono arrabbiata quando ho scoperto la notizia in prima pagina e un articolo, che non è altro che una totale invenzione giornalistica, ho scelto di rispondere solo oggi per lasciar passare il weekend e non interferire con la partita di Adrien".

La madre di Rabiot non esclude nemmeno la possibilità che il figlio prolunghi con i bianconeri, ma al momento il calciatore è solo concentrato su questa stagione, che sta vivendo lottando per lo scudetto con la Juventus e che si chiuderà con gli Europei che disputerà con la Francia: "Adrien non ha preso alcuna decisione sul suo futuro ed è concentrato esclusivamente sul campo e su questa stagione, e al momento non ci sono discussioni con nessun club sul futuro di Adrien".

Rabiot con la maglia della Francia impegnato contro l'Olanda.

A che punto è il rinnovo di Rabiot con la Juve

Le parole della madre – agente del centrocampista non deve comunque preoccupare l'ambiente bianconero. Rabiot lo scorso anno rinnovò tardissimo, e al netto di possibili proposte allettanti, è chiaro che il calciatore abbia tante possibilità di vestire ancora la maglia della Juventus. Tra i migliori in assoluto della Serie A, nel suo ruolo, Rabiot è un perno della Juventus. Classe 1995 il francese ha disputato 14 partite e ha realizzato 2 gol con la Juve quest'anno, tre gli assist in questo campionato.