Nella sfida domenicale valida per la 15a giornata di Premier League, il Liverpool sembrava aver messo il match contro il West Bromwich Albion sui binari giusti. E invece al gol di Mané realizzato in avvio di partita, ha risposto nel finale Ajayi confermando quella che ora può essere considerata a tutti gli effetti come una vera e propria "maledizione" legata a Sam Allardyce. L'esperto manager del WBA è uscito imbattuto per la quarta volta consecutiva da Anfield, guidando altrettanti club diversi. Insomma i Reds tra le mura amiche non riescono a vincere contro le formazioni di "Big Sam".

Il Liverpool contro il WBA ha perso un'occasione importante per allungare ulteriormente sulle dirette concorrenti, con l'Everton di Ancelotti ora secondo a meno 3. Non è bastato ai campioni d'Inghilterra il 78% di possesso palla e il vantaggio segnato da Mané per portare a casa i 3 punti. Il predominio nel gioco non è sfociato nel successo, visto che la formazione guidata da Allardyce a 4′ dal termine ha trovato il pareggio. Una doccia fredda per una squadra che non perdeva punti da una posizione di vantaggio contro una squadra in zona retrocessione (il West Bromwich Albion è penultimo al momento) addirittura dal 2016.

Sam Allardyce si conferma una vera e propria bestia nera per il Liverpool, quando gioca nella cornice di Anfield. Le statistiche infatti parlano chiaro: l'esperto manager inglese nelle ultime 4 partite disputare nell'impianto dei Reds, alla guida di altrettante squadre diverse non ha infatti mai perso. Prima il 2-2 alla prima stagione di Klopp al Liverpool, quando Big Sam guidava il Sunderland, poi il triplice 1-1 con Crystal Palace, Everton e ultimo oggi quello con il WBA. E chissà che questo risultato non possa spronare i biancoblu alla rincorsa salvezza.