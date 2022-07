La maglia di Eriksen data alle fiamme: orribile gesto alla vigilia del cambio di squadra La passione calcistica nella sua versione deteriore: appiccato il fuoco alla maglia di Christian Eriksen.

A cura di Paolo Fiorenza

Nelle ultime ore è diventato virale in Inghilterra un video in cui viene barbaramente data alle fiamme la maglia di Christian Eriksen, il cui trasferimento al Manchester United appare ormai cosa fatta. Il 30enne nazionale danese firmerà un contratto triennale con i Red Devils dopo aver lasciato il Brentford a parametro zero lo scorso 30 giugno. Eriksen, che al Brentford è rinato calcisticamente dopo aver ricevuto l'impianto di un defibrillatore sottocutaneo in seguito al drammatico arresto cardiaco nel match degli ultimi Europei contro la Finlandia, ha dunque ritrovato in Premier League le condizioni tecniche e normative per continuare la propria carriera (in Italia gli è proibito giocare).

Christian Eriksen in maglia Brentford nella scorsa stagione

Prima della parentesi all'Inter della stagione 2020-21, in cui ha messo uno Scudetto in bacheca, Eriksen si è affermato proprio Oltremanica, indossando la maglia del Tottenham per 7 anni. Stagioni non coronate da alcun trofeo, ma con le sue magie il danese ex Ajax ha conquistato la tifoseria Spurs e nel 2019 è stato un elemento chiave della cavalcata della squadra di Pochettino fino alla finale di Champions. E proprio un tifoso del Tottenham deluso dal ‘tradimento' di Eriksen, accasatosi a quello United da cui il club londinese è separato da fiera rivalità, ha pensato bene di reagire nella peggiore maniera possibile, bruciando una vecchia maglia bianca degli Spurs di Eriksen, col suo nome in bella vista sulla schiena. "Un uomo di parola", ha aggiunto il tifoso a corredo del video che mostra la maglia bruciare.

A quanto trapela dall'Inghilterra, per mettere nero su bianco tra il Manchester United ed Eriksen – che ha chiesto un ricchissimo premio alla firma – mancherebbero solo le visite mediche. Per i Red Devils si tratterà del secondo colpo di mercato dopo l'arrivo del 22enne difensore Tyrell Malacia dal Feyenoord. Quanto al numero che indosserà a Old Trafford, al momento nella rosa dello United sono liberi sia il 6 che l'8, lasciati rispettivamente da Pogba e Mata. La scelta del danese potrebbe andare sull'8, che ha portato sulle spalle nei quattro anni all'Ajax ad inizio carriera.