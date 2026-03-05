La magia di Contreras da oltre 60 metri: vede Ospina fuori dai pali e segna un gol meraviglioso

Rodrigo Contreras fa gol da oltre 60 metri: vede Ospina fuori dai pali e segna una rete spettacolare che sta già facendo il giro del mondo. Sarà candidata al Premio Puskás 2026 senza dubbio.

Una prodezza destinata a far parlare a lungo. Rodrigo Contreras ha firmato uno dei gol più spettacolari dell’anno nella sfida tra Millonarios e Atlético Nacional, valida per il turno preliminare della Copa Sudamericana.

Allo stadio Estadio Atanasio Girardot di Medellín, l’attaccante argentino ha sbloccato il match al 20’ con un tiro incredibile partito da oltre 60 metri, praticamente da dietro la linea di metà campo. Il calciatore ha visto David Ospina, ex Napoli e Arsenal, fuori dai pali e non ci ha pensato due volte: la conclusione è stata talmente perfetta che il portiere colombiano non è riuscito ad intervenire per mandare il pallone fuori dall'arco della porta.

I Millonarios grazie al 3-1 finale hanno conquistato l’accesso alla fase a gironi della Copa Sudamericana ma il vero argomento di discussione da ore è il golazo di Contreras.

La magia di Contreras in Sudamericana, vede Ospina fuori dai pali e fa gol da oltre 60 metri

Tutto è nato quando Rodrigo Contreras ha recuperato palla nella propria metà campo e ha notato David Ospina lontano dai pali. Senza pensarci due volte ha calciato verso la porta: il pallone ha sorvolato l’estremo difensore colombiano e si è infilato in rete, scatenando l’entusiasmo dei tifosi e attirando subito l’attenzione dei media internazionali.

Dopo aver superato due avversari in dribbling, anche in bello stile, il calciatore argentino ha fatto partire un tiro che si è insaccato in rete in maniera perfetta. Una parabole imprendibile per l'ex portiere del Napoli, che ha cercato di indietreggiare per poter arrivare sul pallone ma, pur lanciandosi, non è riuscito a deviare la palla fuori.

La rete ha immediatamente fatto il giro del mondo e molti osservatori l’hanno già indicata come una possibile candidata al FIFA Puskás Award 2026, riconoscimento assegnato ogni anno al gol più bello della stagione.