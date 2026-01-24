La lite furiosa di Xhaka con un tifoso del West Ham durante la partita: la gara viene interrotta

Il West Ham ha vinto una partita fondamentale per la corsa alla salvezza condannando il Sunderland a una pesante sconfitta per 3-1, un risultato che ha incendiato gli animi dei giocatori in panchina. A pochi minuti dalla fine la partita è stata interrotta a causa di una lite accesa tra Granit Xhaka e un tifoso londinese seduto a poche fila di distanza dalla sua panchina: sono volate parole grosse, tanto che il calciatore si è anche alzato per avvicinarsi a lui ed è stato trattenuto dallo staff tecnico.

La gara è stata sospesa per circa un minuto e poi è ripresa, ma lo svizzero era tutt'altro che tranquillo e ha ripeso lo scontro dopo il triplice fischio arrampicandosi addirittura sulla tribuna prima di essere tirato giù. Nell'intervista post partita l'allenatore dei Black Cats non ha chiarito i motivi della lite e ha minimizzato l'accaduto che per fortuna non ha avuto gravi conseguenze.

Cosa è successo tra Xhaka e il tifoso

Il calciatore svizzero non ha un carattere docile e si possono facilmente immaginare le parole che hanno innescato la lite tra lui e il tifoso del West Ham: il club londinese stava vincendo per 3-1 quando all'improvviso l'arbitro ha sospeso la partita per circa un minuto per accertarsi che la situazione in panchina fosse sotto controllo. Xhaka è stato coinvolto in un diverbio a distanza con alcuni tifosi avversari, in particolare con un uomo che era particolarmente accanito verso tutto il Sunderland che era seduto a pochi metri da lui.

Il diverbio è continuato anche alla fine della partita, con tutti i tifosi del West Ham che hanno fischiato gli avversari e li hanno scherniti con insulti e cori. Il giocatore svizzero si è anche avvicinato all'uomo che lo aveva preso di mira chiedendogli addirittura di scendere in campo per chiarire faccia a faccia, ma per fortuna è stato accompagnato negli spogliatoi e la questione non è andata oltre.