La Liga annulla Villarreal-Barcellona negli Stati Uniti, decisive le feroci proteste del calcio spagnolo

LaLiga la definitivamente annullato la partita di campionato che si sarebbe dovuta giocare il prossimo 20 dicembre negli Stati Uniti dopo le clamorose e accese polemiche che avevano caratterizzato il calcio iberico in questi giorni.

La partita Villarreal-Barcellona, che era in programma il prossimo 20 dicembre a Miami, è stata ufficialmente annullata. LaLiga ha annunciato con un comunicato che, a seguito di colloqui con l'organizzatore della partita, quest'ultimo ha annunciato la decisione di annullare l'evento a causa delle polemiche che sono esplose in Spagna nelle ultime settimane.

Il Comunicato ufficiale della Liga in seguito alla cancellazione

LALIGA esprime profondo rammarico per il fatto che questo progetto, che ha rappresentato un'opportunità storica e senza precedenti per l'internazionalizzazione del calcio spagnolo, non possa essere portato avanti. Ospitare una partita ufficiale fuori dai nostri confini sarebbe stato un passo decisivo nell'espansione globale della nostra competizione, rafforzando la presenza internazionale dei nostri club, il posizionamento dei nostri giocatori e il marchio del calcio spagnolo in un mercato strategico come gli Stati Uniti.

Il progetto è stato pienamente conforme alle normative federali e non ha influito sull'integrità del concorso, come confermato dalle istituzioni competenti che ne sovrintendono l'attuazione, che si sono opposte per altri motivi. In un contesto di crescente competitività globale, in cui campionati come la Premier League e competizioni come la UEFA Champions League continuano ad aumentare la loro portata e la loro capacità di generare risorse, iniziative come questa sono essenziali per garantire la sostenibilità e la crescita del calcio spagnolo.

Rinunciare a questo tipo di opportunità ostacola la generazione di nuove entrate, limita la capacità dei club di investire e competere e riduce la portata internazionale dell'intero ecosistema calcistico nazionale. Infine, LALIGA desidera ringraziare i club per la loro disponibilità e collaborazione in questo progetto, nonché per il loro costante impegno per la crescita della competizione. Continueremo a lavorare, come sempre, per portare il calcio spagnolo in ogni angolo del mondo, promuovendo una visione aperta, moderna e competitiva che vada a vantaggio di club, giocatori e tifosi.

Cos'era accaduto dopo la decisione della gara negli Stati Uniti: clamorose proteste in Spagna

La notizia di una partita di campionato lontanissimo dai confini spagnoli aveva scatenato nei giorni scorsi clamorose e reiterate proteste da parte di tutti i club di calcio della massima serie iberica. I giocatori avevano ritardato in polemica aperta sulla scelta della Liga di far disputare un match in America, ritardando l'inizio delle partite con 15 secondi, restando fermi in piedi in mezzo al campo. Proteste simboliche che la TV iberica aveva provato a censurare evitando di trasmetterle in diretta, ma alla fine il malcontento era troppo diffuso e radicato per evitare di non tenerne conto.