La lettera di Bove alla Fiorentina: “Ci abbiamo provato in tutti i modi, non lo dimenticherò mai”

Il capitolo Fiorentina è chiuso per Edoardo Bove che è rientrato dal prestito e sta cercando di capire cosa succederà nel suo futuro. Ma prima di andare avanti si è fermato a dare un ultimo saluto alla squadra e ai tifosi che lo hanno sostenuto nell'anno più complicato della sua vita, segnato da un problema al cuore che al momento gli impedisce di poter giocare in Serie A.

È stato un simbolo per tutto il club che lo ha sempre sostenuto, portandolo in panchina anche se non poteva scendere i campo assieme ai suoi compagni. Per questo il giocatore ha pubblicato sui social una lunga lettera in cui racchiude la riconoscenza per le persone che ha incrociato sul suo cammino, sperando che un giorno possa riprendere la storia da dove è stato costretto a interromperla.

Le parole d'addio di Bove alla Fiorentina

Il centrocampista è fermo da circa nove mesi a causa di un problema al cuore: ha un defibrillatore sottocutaneo e secondo il regolamento della Serie A non può tornare a giocare con il dispositivo impiantato. Per questo il rientro appare difficile e l'unica alternativa è quella di valutare un campionato estero come Premier League o Bundesliga, seguendo l'esempio di Eriksen. Ma Prima è tempo di salutare la Fiorentina: "Mi sei stata vicina nel momento più difficile della mia vita e questo non lo dimenticherò mai. Ci abbiamo provato in tutti i modi… Mi piace pensare però, che la nostra storia insieme non finisca qui!".

Poi Bove dedica qualche parola anche ai tifosi che lo hanno accompagnato nell'ultimo anno, sostenendolo con un mare di affetto incondizionato che ha creato un legame indissolubile: "Cari Fiorentini, in così poco tempo, siete riusciti ad occupare un posto speciale nel mio cuore. Porterò sempre con me il vostro amore incondizionato. Il nostro spirito guerriero mai sarà domato".