La Lazio passeggia con la Lokomotiv Mosca, ma Ciro Immobile si infortuna All’Olimpico tutto facile per la Lazio, che ha sconfitto per 2-0 la Lokomotiv Mosca. I gol sono stati realizzati nel primo tempo da Basic e Patric. La Lazio torna in corsa per la qualificazione agli ottavi degli Europa League. Ma Sarri ha perso per infortunio Ciro Immobile, uscito nel primo tempo per un problema muscolare.

A cura di Alessio Morra

La Lazio domina con la Lokomotiv Mosca, vince 2-0 e si rimette in carreggiata nel Gruppo E dell'Europa League. I gol sono stati realizzati nel primo tempo da Basic, uno dei colpi del mercato estivo, e da Patric. Sarri, che può rammaricarsi per tante palle gol mancate dai suoi ragazzi, è preoccupato per l'infortunio di Ciro Immobile che ha lasciato il campo sul finire del primo tempo. Il bomber può saltare il match con il Bologna e soprattutto la Final Four della Nations League.

Basic e Patric

Leggero turnover per la Lazio, che sulle ali dell'entusiasmo per il derby vinto domenica scorsa, trova subito il vantaggio contro la Lokomotiv, che nella prima giornata aveva pareggiato con il Marsiglia. L'azione è splendida, la conducono Felipe Anderson e Pedro, il gol lo realizza Basic, 1-0. Il raddoppio lo sfiora in un paio di occasioni la squadra di Sarri e poi lo trova grazie a un errore clamoroso del portiere Guilherme, che manca l'intervento e rende facilissima la vita al difensore catalano Patric.

Immobile ko

I sorrisi però si smorzano al 41′ del primo tempo quando Ciro Immobile sente un dolore alla coscia e chiede il cambio. Forse l'attaccante si è fermato prima che l'infortunio che diventasse più serio. Solo gli esami strumentali daranno certezze sulle sue condizioni. Al suo posto entra Muriqi. Nella ripresa la Lazio, dopo aver atteso la reazione della Lokomotiv, cerca il gol del tre a zero. Di palle gol ne crea tante la Lazio, ma né gli attaccanti né i centrocampisti biancocelesti hanno la freddezza per firmare il tris. Poco male, anche se in un girone così equilibrato la differenza reti potrebbe essere decisiva. La Lazio vince 2-0 e conquista i primi tre punti del Gruppo E. Al comando del raggruppamento c'è il Galatasaray, che con il pari a Marsiglia sale a 4 punti.