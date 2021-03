La Lazio è stata sconfitta 4-1 nella gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco, disputata allo stadio Olimpico di Roma. Un risultato pesante per la formazione di Inzaghi, con i campioni d'Europa che hanno a tratti dominato, chiudendo il discorso già nel primo tempo. I biancocelesti ora avranno bisogno di una vera e propria impresa all'Allianz Arena per conquistare la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Una montagna da scalare per la Lazio che dovrà vincere in Baviera con almeno 3 gol di scarto, segnandone però almeno 4. In caso di 1-4, si andrà ai supplementari.

Non è un momento particolarmente brillante per Lazio reduce da due sconfitte contro Inter e Bologna, nelle ultime 3 giornata di Serie A. A queste bisogna aggiungere anche il pesante ko interno contro il Bayern nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. La squadra di Flick campione in carica all’Olimpico ha calato il tris nel primo tempo con Lewandowski, il giovane Musiala e Sané, allungando nella ripresa con l’autogol di Acerbi. Il gol della bandiera di Correa, ha reso il passivo meno pesante, anche se per qualificarsi al turno successivo di Champions, la Lazio avrà bisogno di una vera e propria impresa.

La Lazio si qualifica ai quarti di Champions League se…

La Lazio non dovrà sbagliare niente per superare il turno e qualificarsi ai quarti di finale di Champions League superando il Bayern Monaco. Ai biancocelesti non basterà vincere nel match di ritorno dell'Allianz Arena contro il Bayern Monaco, ma dovranno farlo con un determinato scarto di gol, per potersi presentare poi al sorteggio in programma il 19 marzo. Ecco le combinazioni: