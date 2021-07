La Lazio organizza la vaccinazione anti-Covid in ritiro: alcuni giocatori rifiutano La Lazio ha deciso di vaccinare tutti i calciatori della rosa di Sarri. La vaccinazione arriverà nel ritiro di Auronzo di Cadore, in Veneto. Non tutti i calciatori biancocelesti però hanno accettato, ce ne sono alcuni che avrebbe deciso di non vaccinarsi. Il club del presidente Lotito sta cercando di convincere gli scettici.

A cura di Alessio Morra

I calciatori della Lazio nel ritiro di Auronzo di Cadore si vaccinano, ma non tutti si sottoporranno alla vaccinazione. Perché alcuni giocatori hanno rifiutato la proposta della società. Ce ne sarebbero 3 o 4 che avrebbero dei dubbi e avrebbero detto di no. Il club del presidente Lotito sta cercando di convincere gli scettici. Intanto si può dire che la Lazio sta vivendo un caso simile a quello dello Spezia che all'interno del gruppo squadra aveva dei calciatori no vax.

La Lazio farà vaccinare i suoi calciatori

La Federcalcio non ha imposto l'obbligo di vaccinazione anti-Covid, come ha fatto la Premier league, ma ha invitato tutte le società a vaccinare i propri calciatori. La Lazio ha pensato di sfruttare il ritiro estivo per far effettuare la prima dose di vaccino al gruppo squadra. I dirigenti laziali hanno contattato il presidente della Regione Veneto Zaia per vedere se si poteva effettuare l'operazione ad Auronzo di Cadore, il Governatore Zaia ha detto sì e ha allestito un punto vaccinazioni. Tutti i calciatori in ritiro riceveranno la prima dose di Pfizer, con seconda dose che sarà effettuata a Roma tra tre settimane. Vaccino che verrà effettuato da tutti i calciatori che hanno aderito, ma non da Lazzari che come Immobile e Acerbi ha già fatto il vaccino prima degli Europei. Non si vaccinerà nemmeno Vavro, che da poche settimane è guarito dal Covid.

Bisogna adesso solo vedere se i calciatori che erano refrattari al vaccino tra quelli della Lazio manterranno il punto oppure cambieranno idea e si vaccineranno con i compagni di squadra. La società spera di convincere i calciatori dubbiosi spingendo sul fatto che coloro che non sono vaccinati possono mettere a rischio anche i compagni di squadra che, nonostante i vaccini, rischiano di subire il contagio.