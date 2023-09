La Lazio convoca Lazzari nella propria sede: rischia seri provvedimenti disciplinari Manuel Lazzari sarebbe stato convocato nella sede della Lazio per un incontro con società e allenatore. Nel mirino alcuni atteggiamenti non graditi dal club biancoceleste.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il pareggio della Lazio in casa contro il Monza ha lasciato una coda poco rassicurante in casa biancoceleste. Nessuno si aspettava che Immobile e compagni non riuscissero ad avere la meglio contro la squadra di Palladino. Ci si aspettava di più dopo il ko in casa della Juve e l'1-1 – seppur positivo – in Champions contro l'Atletico Madrid. E invece il pareggio all'Olimpico fa felice solo la squadra brianzola che conferma di essere una realtà consolidata della nostra Serie A. Il Messaggero questa mattina ha fatto sapere della sfuriata di Lotito contro la squadra negli spogliatoi.

"Svegliatevi, basta con questo atteggiamento!" avrebbe detto il presidente al gruppo prima di deligittimare Sarri davanti a tutti chiedendogli spiegazioni sul mancato ingresso in campo di Castellanos. Nervi tesi che non avrebbero dunque risparmiato nessuno, nemmeno Manuel Lazzari che secondo lo stesso quotidiano romano, sarebbe stato convocato nella sede della Lazio. Davanti alla società il terzino destro sarebbe stato chiamato per dare delle spiegazioni su alcuni comportamenti giudicati abbastanza fuori dalla righe.

Lazzari in azione contro l’Atletico Madrid.

Il giocatore non avrebbe gradito la terza panchina di fila reagendo evidentemente male a questa scelta dell'allenatore. Un atteggiamento che non è piaciuto alla società e allo stesso Sarri. Motivo per cui la sua convocazione in sede sarebbe stata più un'ammonizione a non accendere un nuovo polverone in una situazione già di per sé molto tesa. Sarebbe una conferma di quanto in questo momento in casa Lazio sia già tempo di bilanci e prese di posizione per non incorrere in ulteriori errori di troppo che potrebbero compromettere già l'intera stagione.

Lazzari sarebbe stato dunque avvisato per non rischiare provvedimenti a lungo termine nel caso in cui non correggesse subito il tiro. Il giocatore ex SPAL è sceso in campo due volte – entrambe da titolare – in campionato sia contro il Lecce che contro il Genoa nelle prime due giornate coincise con due inaspettati ko della Lazio. Nelle successive tre gare di campionato è poi rimasto sempre in panchina entrando solo in Champions contro l'Atletico Madrid per 52 minuti. In questo momento Sarri gli sta preferendo Marusic come terzino destro.