La Lazio esce tra i fischi contro il Monza: Gagliardini risponde ad Immobile, è 1-1 Lazio-Monza finisce in parità in virtù dei gol di Gagliardini e Immobile. I brianzoli mantengono un punto di vantaggio sui capitolini.

A cura di Marco Beltrami

Finisce in parità la partita tra la Lazio e il Monza che ha chiuso il programma del sabato della 5a giornata di Serie A. Di Immobile e Gagliardini le reti nel primo tempo di una sfida molto equilibrata. Indicazioni positive per la squadra di Palladino, ancora problemi per quella di Sarri lontana parente ancora di quella della scorsa stagione. Fischi dell'Olimpico all'uscita dal campo.

La Lazio sembrava aver messo il match, molto equilibrato in avvio, su un canale a lei favorevole. Un intervento incauto di Ciurria su Zaccagni ha regalato ai padroni di casa un calcio di rigore realizzato magistralmente da Immobile. Da lì in poi si è andati avanti a fiammate, con il Monza che dopo l'illusorio tocco vincente di Dany Mota, annullato per fuorigioco è riuscito a trovare l'1-1 con l'inserimento al bacio di Gagliardini.

Nei secondi 45′ si è vista qualche occasione in più da una parte e dall'altra, con gli ospiti che rinfrancati dal pareggio hanno alzato ulteriormente il baricentro. Più manovriera la Lazio che però non ha mai trovato il guizzo giusto. Seconda rete della serata annullata ai brianzoli, per l'offside di Carboni.

Secondo pareggio di fila per il Monza che smuove la classifica e mantiene il più uno proprio sulla Lazio e sulla Roma che ha una partita in meno. Occasione sciupata per la squadra di Sarri che avrebbe potuto approfittare del fattore casalingo per ridurre le distanze dalla zona Europa, dopo il ko del Verona contro il Milan e quello della Juve con il Sassuolo. Primo pareggio per i biancocelesti dopo tre sconfitte e una vittoria.

Il pareggio con gol di Provedel in Champions contro l'Atletico non ha prodotto i risultati sperati in termini di entusiasmo. Appuntamento ora al turno infrasettimanale, con la Lazio che ospiterà un'altra squadra fastidiosa come il Torino di Ivan Juric. Match casalingo anche per il Monza che se la vedrà con il Bologna.