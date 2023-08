La Juventus perde al Consiglio di Stato, lo Scudetto 2006 è dell’Inter: è il 34° ricorso respinto Lo Scudetto del 2006 resterà all’Inter: il Consiglio di stato ha respinto il ricorso presentato dalla Juventus dopo il “no” del Tar del Lazio nel 2022.

A cura di Ada Cotugno

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso della Juventus contro FIGC, Coni e Inter per l'assegnazione dello Scudetto del 2006 all'Inter, secondo quanto riferito dall'ANSA. I bianconeri avevano chiesto la riassegnazione del titolo negli scorsi mesi, ricevendo però ancora una volta una risposta negativa.

La richiesta è stata rigettata nella giornata di oggi, confermando che lo Scudetto relativo alla stagione 2005/06 resterà all'Inter. La storia è cominciata dopo lo scandalo Calciopoli, quando l'allora commissario straordinario della Federcalcio Guido Rossi aveva deciso di assegnare il campionato ai nerazzurri, dato che il titolo era rimasto in sospeso dopo le decisioni della giustizia sportiva che avevano portato la Juventus in Serie B e il Milan a -30 in classifica.

Il titolo di Campione d'Italia finì quindi nelle mani dell'Inter che in quella stagione si piazzò al terzo posto. Da quel momento si è aperta una storia infinita che dura ancora oggi, a 17 anni di distanza dall'accaduto. Anche l'ultima sentenza però è a sfavore dei bianconeri che hanno dovuto assistere al 34° ricorso respinto.

Ritessendo l'intricata tela di passaggi giudiziari, la FIGC aveva già rispedito al mittente la richiesta nel 2011 e nello stesso anno il Tnas si dichiarò incompetente a intervenire. Qualche anno più tardi era arrivato il "no" del Collegio di Garanzia che aveva confermato lo Scudetto dell'Inter e nel 2022, il ricorso più recente prima dell'ultima sentenza, anche il Tar del Lazio aveva emanato lo stesso verdetto: da quella risposta è partito l'ultimo ricorso della Juventus che dopo circa un anno ha ricevuto la sua risposta, con il Consiglio di stato che ha respinto il 34º ricorso presentato dalla società bianconera. Ma, come già visto in precedenza, la storia potrebbe essere tutt'altro che conclusa.