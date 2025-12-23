La Juventus ha scelto Marco Ottolini come nuovo direttore sportivo: l’ex Genoa torna in bianconero

Comolli ha scelto Marco Ottolini come nuovo direttore sportivo della Juventus. L’ex calciatore del Brescia, che ha lavorato anche con l’Anderlecht è stato già alla Juventus per quattro stagioni.

Sotto l'albero la Juventus trova il nuovo direttore sportivo che sarà Marco Ottolini, che da un paio di mesi è libero dopo l'addio al Genoa. L'a.d. Comolli ha preso la sua decisione, il dirigente ha accettato la proposta. Ora vanno limitati alcuni dettagli formali e contrattuali. Ma Ottolini si unirà allo staff dirigenziale bianconero e avrà senz'altro anche un ruolo operativo nelle trattative di mercato di gennaio. Spalletti attende un paio di rinforzi.

Ottolini ha l'accordo con la Juventus

Dunque nelle prossime ore, forse già prima di Natale, arriverà la firma di Ottolini che diventerà il direttore sportivo della Juventus. Avrà un ruolo importante a gennaio quando la Juventus dovrà cercare di puntellare la rosa tenendo fede alle promesse fatte a Spalletti, che ha bisogno di un innesto per reparto.

La carriera di Marco Ottolini

Marco Ottolini è nato nel 1980, è stato calciatore, ha giocato brevemente con il Brescia e nel 2015 ha iniziato la sua vita da dirigente con l'Anderlecht, i bianco-malva lo assunsero come osservatore. Per tre anni è rimasto in Belgio, poi è stato ingaggiato proprio dalla Juventus. Ebbene sì, si tratta di un ritorno in bianconero il suo.

Marco Ottolini ha lavorato per tre stagioni con il Genoa come direttore sportivo.

I calciatori scoperti al Genoa

Ottolini inizia come osservatore dell'area internazionale e successivamente viene promosso. Gli viene affidato il progetto ‘Club 15' e successivamente diventa responsabile dei giocatori in prestito seguendo con attenzione il progetto Next Gen. Nel 2022 lascia la Juventus e passa al Genoa, ne diventa direttore sportivo.

Carica che ricopre per tre stagioni. Ha portato in prima squadra giocatori come Dragusin, il portiere Martinez, de Winter e Retegui che hanno poi spiccato il volo, e generato incassi cospicui. Adesso lavorerà con Comolli e Modesto con l'intento chiaro di riportare ai vertici la Juventus.