“La Juventus del Cheshire”: l’omaggio alla Vecchia Signora di un club inglese con vespe e tricolore Il Barnton AFC, club che gioca nella decima lega inglese, ha omaggiato l’Italia e la Juventus nella presentazione della nuova maglia.

L'Italia e il suo intero movimento vengono spesso disprezzati e bistrattati dagli stessi italiani ma all'estero qualcuno ci prende ancora come esempio e riferimento. Sono tanti gli esempi di club fondati da nostri concittadini e che ancora vengono ricordati in tutte le parti del mondo, oppure le relazioni che intercorrono tra club o tifosi.

C'è una linea immaginaria che collega anche Italia e Inghilterra, nonostante negli ultimi anni gli incroci hanno fatto inasprire un po' la rivalità: il Nottingham Forest usa una tonalità di rosso per le sue maglie che viene chiamata ‘Garibaldi Red', con riferimento alle giubbe garibaldine; mentre il Notts County ha ispirato la Juventus nella scelta dei colori societari. Oppure il Manchester City, fresco campione d'Europa, che ha dedicato una maglia al Milan.

Sarebbero tanti gli esempi che si possono fare.

Nelle scorse ore, però, è stato pubblicato un video in cui si rende omaggio al calcio italiano e in particolare alla Juventus con il Barnton AFC, club della decima lega inglese, che nel presentare la nuova maglia ha fatto capire di ispirarsi al club bianconero.

Barnton è una piccola città che si trova nel Cheshire, contea storica nell'Inghilterra settentrionale.

Oltre ai vari riferimenti e i motti che non possono non far pensare alla Vecchia Signora ("Fino alla Fine") ci sono bandiere tricolori e Vespe come riferimenti all'Italia.

Il Barnton AFC ha pubblicato anche delle foto con il nuovo kit gara per la prossima stagione e delle maglie classiche della Juventus, come quelle a bande bianconere con lo sponsor Ariston o Danone che sono nei cuori di tutti i tifosi della Vecchia Signora.

Oltre a questo in un post pubblicato sul profilo di Twitter si può notare come alle spalle di un giocatore che indossa la nuova maglia c'è la foto storica di una formazione della Juve. Insomma, un omaggio nel vero senso della parola ai colori bianconeri e alla storia del club di Torino.