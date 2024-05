video suggerito

La Juventus dà uno schiaffo morale a De Laurentiis con Manna: Giuntoli non era stato trattato così Giovanni Manna liberato subito dalla Juventus per andare al Napoli in tempo per poter operare subito sul mercato. Non accadde la stessa cosa lo scorso anno quando De Laurentiis bloccò per diverso tempo il passaggio di Giuntoli in bianconero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giovanni Manna al Napoli come Cristiano Giuntoli alla Juventus lo scorso anno. Quello che può essere visto come una sorta di scambio di direttori sportivi o uomini di mercato tra bianconeri e azzurri in realtà è stato tutto frutto del caso. L'unica differenza è rappresentata dalle tempistiche che hanno visto Giuntoli approdare in bianconero e Manna in Campania. Aurelio De Laurentiis ebbe un lungo braccio di ferro con l'allora direttore sportivo dei partenopei prima di liberarlo e consentire alla Juventus di poterlo annunciare ufficialmente. Ma il ritardo sulla tabella di marcia era tanto.

Rispetto a Manna infatti, che la Juventus ha liberato già oggi, 21 maggio, Giuntoli riuscì a firmare con i bianconeri solo il 7 luglio, nel pieno del mercato. Nel mezzo c'era ancora un anno di contratto col Napoli valido fino a giugno 2024 che però Giuntoli non voleva onorare proprio per iniziare la sua nuova avventura alla Vecchia Signora. Con De Laurentiis la battaglia è andata avanti per diverso tempo prima della rinuncia di Giuntoli ad alcuni premi e bonus che ballavano nell'operazione d'uscita. Problemi di tempistica che però non hanno riguardato il passaggio di Manna al Napoli che pure aveva un altro anno di contratto con la Vecchia Signora fino a giugno 2025.

Manna e Giuntoli che festeggiano ai gol della Juve in semifinale di Coppa Italia contro la Lazio.

Perché la Juventus non ha ostacolato Manna

Nulla ha ostacolato il passaggio del giovane dirigente di Vallo della Lucania dai bianconeri al Napoli. Per Manna, l'opportunità di poter operare da solo da direttore sportivo nel club partenopeo, evidentemente era un'occasione troppo ghiotta da farsi sfuggire. E di certo la Juve a quanto pare non si è opposta.

Forse anche come gesto di riconoscenza nei confronti del giovane dirigente capace di far brillare il settore giovanile e la NextGen con intuizioni sul mercato in grado di arricchire anche la prima squadra. Una differenza sostanziale rispetto a quanto accaduto lo scorso anno quando il club bianconero fu costretto a far lavorare proprio Manna da solo sul mercato in attesa che Giuntoli potesse liberarsi dal Napoli. Un intoppo nel passaggio del dirigente toscano alla Juve che sicuramente non era stato messo in preventivo.

Manna invece, liberato dalla Juventus nel mese di maggio, può approfittare della risoluzione con i bianconeri per far subito visita al centro sportivo del Napoli a Castelvolturno. Prendere confidenza con l'ambiente, le persone, i calciatori e tutte le parti interessate della dirigenza azzurra, è una tappa importante per iniziare questa nuova avventura. Manna sarà con tutta probabilità anche in tribuna al Maradona in occasione di Napoli-Lecce. Una sfida che chiuderà la stagione negativa dei partenopei e darà il via alla prossima il cui destino sarà inevitabilmente tutto nelle mani di Manna che col mercato avrà il compito di rilanciare le ambizioni del Napoli.