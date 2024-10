video suggerito

La Juventus annuncia l’acquisto di Arda Guler nello stupore generale: è colpa di un hacker Il profilo ‘X’ in lingua inglese della Juventus aveva annunciato l’acquisto di Arda Guler del Real Madrid. La notizia è falsa. La Juve nell’account in italiano ha spiegato che quel profilo è stato hackerato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Sull'account ‘X' in lingua inglese della Juventus è stato annunciato l'acquisto di Arda Guler, forte calciatore del Real Madrid. Ma la notizia, ovviamente, non è vera. Perché siamo a ottobre e il mercato è chiuso. Molti tifosi, però, ci hanno creduto, fino a quando non è stato scoperto che il profilo del club bianconero è stato hackerato. Dopo un quarto d'ora quel tweet è stato cancellato ed è arrivata la spiegazione ufficiale della Juventus.

La Juve annuncia l'acquisto di Arda Guler, ma non è vero

"Benvenuto alla Juventus, Arda Guler. La stella nascente del calcio ora fa parte della famiglia Juventus! Pronti a fare la storia insieme in questo nuovo viaggio?". Questo post è apparso nel primo pomeriggio sul profilo ufficiale ‘X' in lingua inglese e ha scatenato, manco a dirlo, una sfilza di commenti e di reazioni. Qualcuno ci ha creduto, qualcun altro invece ha capito che c'era qualcosa di anomalo, magari è stato pensato fosse un errore del social media manager. Il mercato è chiuso fino a gennaio, al di là dell'importanza di Arda Guler per il Real Madrid, che ha investito tanto su questo centrocampista di appena diciannove anni.

La Juve smentisce tutto con un post sul profilo in italiano

La Juventus non ha acquistato comunque il calciatore del Real Madrid. La notizia è falsa, anzi non c'è proprio. News creata da qualche hacker che ha hackerato il profilo del club bianconero. La Juventus, dal profilo ‘X' in italiano, qualche minuto dopo ha scritto: "Il nostro account inglese è stato hackerato. Si prega di ignorare le false informazioni pubblicate. Stiamo lavorando per risolvere il problema". Smentita che ha cancellato ogni tipo di discussione.

