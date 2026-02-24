La Juve rischia sanzioni e restrizioni sportive con il procedimento UEFA relativo al Fair Play Finanziario

Juventus a rischio sanzioni dall’UEFA per un procedimento relativo al Fair Play Finanziario per il triennio 2022-2025: possibili multa e restrizioni sulle liste europee. Cosa può accadere in vista della prossima stagione.

La Juventus rischia sanzioni e restrizioni sportive con il procedimento UEFA relativo al Fair Play Finanziario per il triennio 2022-2025. La società bianconera ha archiviato il primo semestre 2025/26 con ricavi in flessione a 260,6 milioni di euro e una perdita contenuta pari a 2,5 milioni. I numeri emergono dalla relazione finanziaria al 31 dicembre 2025, che offre anche un aggiornamento sul rispetto dei parametri economici previsti da FIGC e UEFA.

Sul piano nazionale, il club ha centrato il nuovo indicatore sul Costo del Lavoro Allargato (CLA) alla prima scadenza del 30 settembre 2025, quando il tetto era fissato all’80%. La dirigenza ritiene di poter rispettare il requisito anche alla verifica del 31 marzo 2026, quando la soglia scenderà al 70%, grazie alle misure adottate per aumentare i ricavi e razionalizzare le spese.

Cosa rischia la Juve per il procedimento UEFA relativo al FPF

In ambito europeo, i bianconeri hanno rispettato lo Squad Cost Ratio per il 2024 (limite all’80%) e prevedono di rimanere entro i parametri anche nel 2025, quando il rapporto tra costo della rosa e ricavi rilevanti dovrà attestarsi sotto il 70%. Questo indicatore rappresenta uno dei cardini del nuovo sistema di sostenibilità finanziaria introdotto dalla UEFA.

Più complessa la situazione legata alla Football Earnings Rule. Lo scorso 18 settembre 2025 la UEFA ha notificato al club l’apertura di un procedimento per un possibile sforamento nei conti relativi al triennio 2022/23-2024/25. L’esito è atteso entro la fine della stagione 2025/26 e terrà conto anche delle prospettive economiche future.

Le eventuali conseguenze potrebbero tradursi in una multa, ritenuta al momento non particolarmente rilevante, e in possibili limitazioni sportive, come restrizioni nella registrazione dei giocatori nelle liste UEFA.